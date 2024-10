La Liga MX ha tenido como protagonista a Cruz Azul en este certamen, pues la Maquinola no ha encontrado a un rival de altura que les pelee de tú a tú el liderato del Apertura 2024 tras 11 jornadas disputadas.

Los Celestes han encontrado una sintonía voraz, que les ha permitido mantenerse en la punta de la tabla general de la Liga MX una jornada más, y además, está en la primera posición con amplia diferencia respecto a su más cercano perseguidor.

El que trata de seguirle el paso al conjunto cementero es el cuadro dirigido por Veljko Paunovic, quien tiene una plantilla plagada de estrellas; sin embargo, no han podido pelear el liderato ante la sinergía positiva de los azulinos y se mantiene en la segunda posición.

Después de estas dos instituciones, vienen los Diablos Rojos del Toluca, que tienen en sus filas al delantero estrella del Apertura 2024, Paulinho, el cual lleva 7 goles en 11 jornadas y lidera la tabla de goleo.

Así va la tabla de posiciones Liga MX tras la Jornada 11 del Apertura 2024

En la Jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX hubo Clásico Tapatío en el que Atlas logró sorprender a Chivas en el Estadio Akron a los cuales vencieron por 3-2 y los dejaron en el límite del Play In.

Cruz Azul | 28 puntos Club Tigres | 24 puntos Toluca | 22 puntos Rayados de Monterrey | 21 puntos Atlético de San Luis | 20 puntos Pumas | 20 puntos Xolos de Tijuana | 20 puntos Atlas | 17 puntos Chivas | 15 puntos Club América | 14 puntos Necaxa | 13 puntos Club Puebla | 11 puntos FC Juárez | 10 puntos Club León | 9 puntos Pachuca | 9 puntos Querétaro | 9 puntos Mazatlán FC | 8 puntos Santos Laguna | 8 puntos

¿Cuándo regresa la Liga MX tras la Fecha FIFA?

La Liga MX será pausada debido a la Fecha FIFA del mes de octubre, por lo que la Jornada 12 del Apertura 2024 regresará hasta el próximo viernes 18 de octubre del presente año.

La Jornada 12 de la Liga MX comenzará con el encuentro entre el Querétaro vs Toluca, Atlas vs Mazatlán, Necaxa vs Tijuana, y Puebla vs Cruz Azul. Sí, todos estos partidos se disputarán el viernes 18 de octubre.