Silvana Flores fue anunciada como nueva jugadora del Como 1907 de Italia, fichaje que representa su regreso al futbol de Europa.

A través de un comunicado y un video, el Como 1907 compartió el fichaje de Silvana Flores, centrocampista que se unió al club italiano durante este mercado de verano.

Silvana Flores llega al Como tras concluir su etapa en el equipo Pumas de la Liga Femenil, en un movimiento sorpresivo dado el buen nivel de la futbolistas, quien ha sido seleccionada por México.

Silvana Flores con la playera de su nuevo equipo, el Como 1907 (@Como_1907)

Silvana Flores está lista para la prueba que representa jugar en el Como 1907

La futbolista mexicana Silvana Flores valoró la nueva oportunidad de jugar en el futbol europeo, donde inició su formación profesional en Inglaterra.

Tras compartir lo que representó en su carrera el paso por la Liga Femenil, donde también jugón con Rayadas, Mazatlán y Pachuca, Silvana Flores comentó acerca de su nueva aventura.

Estoy muy contenta de estar aquí y comenzar esta nueva aventura en Italia. Creo que es un campeonato muy competitivo y tengo muchas ganas de empezar y ponerme a prueba”. Silvana Flores, futbolista mexicana

La trayectoria de Silvana Flores como futbolista profesional

El Como 1907 destacó la historia de Silvana Flores como futbolista profesional, etapa que comenzó su en el Tottenham Hotspur y el Reading de Inglaterra.

Después llegó a la Liga Femenil para jugar con Monterrey, Mazatlán, Pachuca y Pumas, su club más reciente.

Flores ha representado a la Selección Mexicana en diversas categorías, comenzando con la Sub-15 y haciendo su debut con la selección absoluta contra Costa Rica en 2021.

Sobre Flores, Nils Nielsen, director técnico del equipo femenino Como 1907, declaró: