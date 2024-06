Nico Benedetti, jugador del Mazatlán FC, volverá a ser baja para el equipo luego de sufrir una brutal lesión con su club en la pretemporada previo al Apertura 2024, misma que le provocó depresión.

Mazatlán FC volverá a prescindir de su máxima estrella luego de que se confirmara la lesión de gravedad de Nico Benedetti, quien quedó ‘tocado’ tras confirmarse su baja en el terreno de juego para todo el Apertura 2024.

Nico Benedetti venía recuperándose de una lesión en ligamento cruzado interior de la pierna izquierda, misma que sufrió durante el encuentro entre el Mazatlán FC vs Tigres UANL en el 2023, pero el jugador colombiano volvió a romperse.

Nico Benedetti llegó al Mazatlán FC a préstamo desde el América, pero su buen desempeño ‘obligó’ al conjunto de Sinaloa a comprar su carta, y aunque en primera instancia se había convertido en su mejor hombre, las lesiones han terminado por frustrar su carrera.

¿Cuál es la lesión de Nico Benedetti que lo dejará fuera del Apertura 2024?

Nico Benedetti se ha mostrado “frustrado” y “decepcionado” en sus redes sociales luego de volver a sufrir una lesión que lo volverá a dejar fuera de actividad deportiva por aproximadamente un año, por lo que estará fuera del Apertura 2024.

La lesión que sufrió Nico Benedetti en la pretemporada del Mazatlán FC fue el menisco de la rodilla, mismo que quedó roto, y que requirió ser operado para volver a ‘conectar’ su extremidad.

“En un entrenamiento de pretemporada Nicolas Benedetti se rompió el menisco de la rodilla y tiene que ser intervenido nuevamente el ofensivo de Mazatlán que apenas se recuperaba de una lesión grave de ligamentos.”, fue el mensaje que escribió David Medrano en sus redes sociales para informar la lesión de Nico Benedetti.

Tras salir del quirófano en el que se le reparó el menisco de la rodilla a Nico Benedetti, el jugador emitió un mensaje en sus redes sociales para decirles a sus aficionados lo desilusionado que está de la vida.

Este es el desgarrador mensaje de Nico Benedetti tras sufrir una lesión que lo dejará fuera del Apertura 2024

Nico Benedetti no aguantó una lesión más en su carrera, misma que le dejara fuera de las canchas para todo el Apertura 2024, y además, podría perderse el inicio del Clausura 2025, por lo que tras esta brutal lesión, emitió un mensaje desgarrador para sus aficionados.

“¿Por qué a mí? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, hoy la vida me vuelve a golpear”...

“Me siento triste y frustrado porque a pesar de dar mi 100 por ciento para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto. Ahora que la motivación no está presente, sólo me queda entregar esta nueva etapa a Dios, espero pronto regresar y darles buenas noticias”: Nico Benedetti