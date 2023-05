Samuel García, actual gobernador del estado de Nuevo León, ya lanzó una advertencia, que para Club Tigres podría ser tomada como motivación extra, pues está de por medio la construcción del Estadio.

Y es que, Samuel García lanzó una publicación en sus redes sociales, en la que dejó ver, que si Club Tigres se convierte en campeón del futbol mexicano y vence a Club Chivas, comenzará la construcción del Estadio cuanto antes.

En ese sentido, Samuel García mencionó que ya está todo dicho, si los felinos son campeones, la construcción comienza este mismo verano. Pero en caso de que pierdan, no especificó la fecha en la que planea que se inicie el proyecto.

“Espero que queden campeones y que me enquehaceren y me pongan a jalar aún más de cómo me traen porque si ganan mis Tigres y quedan campeones, no hay vuelta de hoja, esto está amarrado, macizo, en greña, empezamos el estadio este verano, he dicho y lo que digo, lo cumplo”, dijo en Instagram.

Club Tigres (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Samuel García ilusionado con Club Tigres

Por otro lado, Samuel García se dijo ilusionado, por la final que está por disputar contra Club Chivas, incluso ya dio su pronóstico.

“Vamos a ganar los Tigres un 3-1, con la alineación de mi querido Siboldi, que fue nuestro mesías, nos rescató del suelo”, aseguró el gobernador de Nuevo León.

Asimismo, mencionó a los jugadores que quería ver en acción, pues espera que Sebastián Córdova vuelva a repetir la hazaña.

“Ya quiero ver a Gignac, al Diente (López), Quiñones, Laínez, Carioca, Carioca, Samir, ya va a jugar Samir, ‘Nahuelon’, y el crack de cracks, mi compadre Sebastián Córdova que la anda reventando macizo”, agregó.

Club Tigres vs Club Chivas: ¿Cuándo y a qué hora será la final?

Final Ida : Jueves 25 de mayo

Sede: Estadio Universitario

Horario: 20:00 horas tiempo del centro de México

Final vuelta: Domingo 28 de mayo

Sede: Estadio Akron

Horario: 19:35 horas tiempo del centro de México

