Las polémicas para el Shocker no dejan de cesar luego de que fuera arrestado por presuntamente cometer desmanes en un hotel en el estado de Oaxaca, y ahora su esposa lo relaciona con las drogas.

El Shocker tuvo una de sus peores crisis en su carrera luego de que varios policías decidieran arrestarlo luego de que fueran avisados de que el ex luchador estuvo ocasionando problemas.

Las imágenes del Shocker siendo escoltado por las autoridades que hacen cumplir las leyes en nuestro país se hicieron virales debido a que el Shocker salió en calzoncillos y con su típico tatuaje en el pecho de 1000% guapo.

Shocker se ha convertido en el hazmereir del público debido a su penoso arresto, y ahora se suma la burla de su esposa, quien lo justifica diciendo que usa drogas y estaba “asustado”.

¿Quién es y qué dijo la esposa del Shocker?

La esposa del Shocker de nombre Gisela Domínguez comentó en una entrevista para Récord que su esposo continúa ingiriendo sustancias ilícitas, mismas que le han provocado delirio de persecusión.

Gisela Domínguez, quien lleva varios años de esposa del Shocker, mencionó que sus constantes ‘parrandas’ en las que consume bebidas alcohólicas y algunas drogas, mismas que le han provocado que no pueda mantener un equilibrio mental.

El Shocker fue contratado para una presentación en Oaxaca, pero luego de terminar, se desapareció por algunos días, pues según su esposa, mencionó que tuvo noción de su existencia luego de que fuera detenido en el Hotel La Soledad.

“Me dijo, ‘lo que pasa es que me están molestando, no me gusta que me molesten’, yo le pregunté ‘qué pasó’ y me dijo ‘me tuve que defender’”, comentó Gisela Domínguez.

Shocker sufre delirio de persecución debido a sus problemas con las drogas

La esposa del Shocker denunció en la entrevista que el exluchador tiene delirios auditivos, y delirios visuales lo que ha provocado que intente suicidarse, pero reveló que todo se debe al consumo de las drogas.

“Ya tiene un rato consumiendo, siente que todo el mundo lo ataca, que le quiere hacer daño, entonces llega un momento en que él se siente observado por la gente, que todo mundo lo persigue y es cuando él se pone mal”, dijo la esposa del Shocker.

“Si tú lo quieres ayudar en buena onda, él piensa que tú lo quieres atacar”, reveló Gisela, quien mencionó que el Shocker seguirá detenido a expensas de un arreglo con el hotel para solventar los daños que provocó