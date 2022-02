Aaron Rodgers ya no se casará con Shailene Woodley, la actriz de Hollywood y el quarterback de Green Bay Packers terminaron su compromiso.

En entrevista para People, la estrella de ‘Big Little Lies’ de 30 años y el mariscal de los Green Bay Packers de 38 pusieron fin a su relación tras un compromiso de un año.

Aaron Rodgers en febrero de 2021 había anunciado que iban a casarse, a la par que Shailen Woodley que lo hizo durante el programa The Tonight Show.

Pese a la separación de la famosa pareja, se sabe que ambos terminaron en buenos términos.

“La separación fue amistosa, simplemente no estaba funcionando. Son personas muy diferentes con carreras ocupadas y hubo obstáculos que no pudieron superar. Seguirán siendo amigables; no hay mala sangre ni drama. Simplemente no funcionó para ellos”.

Fuente a la revista People