La Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Nigeria como parte de los partidos de preparación rumbo a Qatar 2022.

El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium escenario que se le considera “maldito” pues los duelos que se llevaron a cabo ahí dejaron a varios jugadores lesionados.

No obstante, ambas selecciones llegarán con el objetivo de prepararse y encarar de la mejor manera la justa mundialista.

La última vez que la Selección Mexicana enfrentó a Nigeria fue en un partido de preparación en 2021. Aquella ocasión el Tri se llevó el triunfo con el marcador 4-0 en el Memorial Coliseum .

¡Atajadón! Francis Uzoho salva del segundo a las Águilas Verdes

Francis Uzoho salvó del 2-0 a la Selección de Nigeria con una gran acción en su arco. El guardameta de las Águilas Verdes sacó con la mano izquierda el disparo de Andrés Guardado a segundo poste.

Con un toque de fortuna; Santiago Giménez abre el marcador ante Nigeria

Con una asistencia categórica de Jesús Gallardo, Santiago Giménez abrió el marcador con el 1-0 después de que su primer remate le rebotase.

Rodolfo Pizarro manda un disparo por encima del arco rival

Con escasos minutos de haber iniciado el encuentro, Rodolfo Pizarro mandó un disparo de pierna derecha por encima del arco rival.

Rueda la pelota en Dallas; México y Nigeria se enfrentan en el AT&T Stadium

Inicia el encuentro, la Selección Mexicana enfrenta por séptima ocasión en su historia a la Selección de Nigeria en el AT&T Stadium.

Empieza la última oportunidad para los futbolistas convocados por Gerardo Martino, de hacerse con un lugar en el Tri rumbo a Qatar 2022.

Selección Mexicana vs Selección de Nigeria: Alineaciones del partido

Selección Mexicana: R. Cota, E. Aguirre, C. Montes, H. Moreno, J. Gallardo, L. Romo, F. Beltrán, A. Guardado, R. Alvarado, R. Pizarro y S. Giménez.

Selección de Nigeria: F. Uzoho, C. Awaziem, W. Ekong, S. Ajayi, C. Bassey, B. Innocent, J. Aribo, A. Iwobi, M. Simon, T. Moffi y C. Dessers.

El once inicial con el que la Selección Mexicana enfrentará a Nigeria. (Captura de Pantalla / Twitter)