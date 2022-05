Gerardo Tata Martino reitera que su nueve en la Selección Mexicana es Raúl Jiménez, por lo que sería el adiós a las posibilidades del Chicharito Hernández.

Así es, el tema que durante toda la semana le ha dado vuelta al futbol mexicano, en cuanto a la Selección Mexicana se refiere, ha abierto un nuevo capitulo entra las declaraciones que se han dado al respecto.

Esta vez, Gerardo Martino, director técnico del tricolor, fue cuestionado sobre el tema Chicharito Hernández, a lo que el argentino tuvo una sencilla respuesta:

“Nunca dije que una reunión indicase algún compromiso futuro. Me reúno y en definitiva nos juntamos sin problema. Si mi reunión genera algún tipo de compromiso, hoy tendríamos 70 jugadores”, dijo Martino a la prensa en los Estados Unidos.

Estas declaraciones se dieron en la charla con los medios, previa al amistoso ante la Selección de Nigeria de este sábado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Raúl Jiménez es el hombre elegido por el Tata Martino

Tal como ha pasado en la mayor parte del proceso del Tata Martino en la Selección Mexicana, Raúl Jiménez es el elegido por el sudamericano como el nueve del equipo mexicano.

El propio Martino lo explicó.

“Hoy estamos con Raúl que es nuestro delantero centro, nuestro referente y a quien debemos ayudar a que recupere su mejor versión, más Henry (Martín), más Santi (Giménez) y la recuperación del Mellizo (Rogelio Funes Mori)”, destacó el técnico de México.

Con esto, queda claro que ante la insistencia de Hernández por volver con la selección nacional, antes hay otros jugadores que en el tiempo reciente han tenido presencia con el tricolor.

Tata Martino no habla de las convocatorias con sus jugadores

Por último, Gerardo Martino sentenció que las convocatorias no son temas que tenga que platicar con los seleccionados, sino con su cuerpo técnico.

“Ni para una cosa ni para otra, no tuve diálogos con los futbolistas de la no convocatoria de Javier. No tengo nada que consultar. La convocatoria de un futbolista no es un tema conversable, es un tema del cuerpo técnico”, finalizó.

