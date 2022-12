Ricardo Peláez explotó tras la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

El ex futbolista y ex directivo es parte de un programa de TUDN donde junto a entrenadores analizan lo que sucede en la Copa del Mundo y ahí mostró su molestia.

“No pedimos la cabeza de nadie, pero si decirles a los dueños...”, dijo Peláez, quien destacó los siguientes puntos:

No hay inversionistas por la multipropiedad

El beneficio económico ha sido mucho más que el deportivo

Ha sido un fracaso rotundo y es culpa de todos los dueños, directivos, jugadores, medios

¿Qué más mencionó Ricardo Peláez?

Además de los puntos mencionados anteriormente, Ricardo Peláez destacó otras situaciones que llevaron al fracaso a la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Por ejemplo, el ex directivo del Club Chivas aseguró que:

“Teníamos Copa Libertadores y ya no la tenemos, no vamos a tener olímpicos, no vamos a tener Sub 20, es culpa de todos”, recalcó.

Y sentenció: “Hagamos algo ya benéfico por el futbol mexicano porque no está cargando la fregada”.