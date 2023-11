La Selección Mexicana está en la búsqueda de reforzar sus categorías inferiores y está dispuesta a darle oportunidad a todos aquellos con doble nacionalidad, sin embargo aún no contempla a jugador mexicoamericano que brilla en la Bundesliga 2 de Alemania.

Jugador mexiocamericano que está brillando en la Bundesliga 2 de Alemania no ha sido contemplado por la Selección Mexicana y podría ser una joya perdida por la FMF, ya que de momento no lo han buscado.

Se trata de Johan Gómez quien actualmente pertenece al Eintracht Braunschweig de la Bundesliga 2, y quien ha mostrado el deseo de jugar para el tricolor, sin embargo no ha sido convocado.

Cabe recordar que desde la FMF se han puesto en marcha el plan de convocar a jugadores de doble nacionalidad para visorearlos y ver si tienen la posibilidad de ser parte de las distintas categorías de la Selección Mexicana, donde se espera que en algún momento toquen la puerta de Johan Gómez.

Johan Gómez le gustaría jugar para la Selección Mexicana

Johan Gómez quiena actualmente se encuentra jugando en la segunda división de Alemania, tuvo una entrevista con el portal “Jovenes futbolistas MX” donde recalcó que le gustaría jugar con Selección Mexicana.

Cabe señalar que ha sido convocado con las categorías inferiores de Estados Unidos y aunque dejó abierta la puerta para representar a cualquier país, Johan Gómez no escondió su amor por representar a la Selección Mexicana, quien hasta el momento no lo ha buscado.

“Hasta ahora no, no he escuchado nada de la Selección Mexicana, obvio no sé, es muy complicado.Yo escuche que hay interés pero hasta ahora no hay nada. ¿Jugaría para México? Claro, pero el futbol es de oportunidades, el que me de la mejor aunque no le cierro las puertas a nada” indicó Gómez.

Jovenes futbolistas mx (captura de pa)

Johan Gómez ya fue convocado con Estados Unidos

La Selección Mexicana está a punto de perder a un ajoya más, como en el caso de Alejandro Zendejas, pues Johan Gómez ya fue convocado por Estados Unidos.

Johan Gómez a su corta edad, ya sabe lo que es representar a los Estados Unidos, quien ya fue convocado en un par de ocasiones con la Sub 20 y Sub 23.

En el 2019 recibió su primer llamado donde disputó 2 partidos y contriubuyó con 1 gol, mismos números en su segundo llamado donde representó a la Sub 23 en este 2023.

Cabe destacar que el futbolista mexicoamericano comenzó su carrera en el mundo del futbol en la Academia de Dallas en el 2019. Ese mismo fichó por el Porto Sub 19 y formó parte del equipo B.

En el 2021, tras quedar libre, se fue a Alemania para jugar con el FSV Zwickau con quien estuvo por dos temporadas.

Actualmente milita en el Eintracht Braunschweig, equipo con quien ha disputado 14 partidos y donde acumula 1 gol y una asistencia.

