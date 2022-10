“No, no hace falta”, esas fueron las palabras del Matador Hernández al responder sobre si hace o no falta el nombre del Chicharito Hernández en la lista para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

El tema de la ausencia del Chicharito Hernández en las convocatorias de la Selección Mexicana ha causado controversia con el Tata Martino desde que tomó la decisión de no volverlo a llamar.

Esto mismo hizo que Hernández Balcázar fuera perdiendo su lugar en el Tricolor hasta dejar de ser tomado en cuenta para competencias como la Copa del Mundo.

Las declaraciones del Matador Hernández sobre el Chicharito

Para el Matador Hernández, no hace falta la presencia del Chicharito Hernández en la Selección Mexicana para Qatar 2022.

Luis, goleador de la Selección Mexicana y que tuvo la oportunidad de disputar la Copa del Mundo con el Tricolor, opinó al respecto:

“No, no hace falta, ser el máximo goleador de la Selección Mexicana no te da un lugar”, aseguró el ex futbolista en una charla con los medios de comunicación en la Ciudad de México.

“Es un buen momento para Henry Martín”, asegura Jared Borgetti

El otro ex goleador de la Selección Mexicana Jared Borgetti, expuso que al Tricolor, de cara a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, le ayuda el buen momento por el que atraviesa Henry Martín.

El delantero del Club América se ha mostrado activo en sus últimas presentaciones con las Águilas, por lo que de seguir así a lo que le resta del torneo, llegará enrachado a la justa mundialista.

“Henry Martín está anotando goles, seguramente estará en la lista y tienen que jugar los que estén bien, es un buen momento para él”, destacó el ahora analista de televisión.

La Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial.