El lateral Gerardo Arteaga fue de los pocos futbolistas que se quedaron sin sumar minutos con la Selección Mexicana, en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El surgido del Club Santos Laguna no tuvo participación en el actual Mundial y parece que esa situación golpeó fuerte el ánimo del defensor mexicano, quien lanzó un mensaje en redes sociales.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí... Sinceramente no me da esa emoción”, escribió Gerardo Arteaga en su cuenta de Twitter.

Gerardo Arteaga siempre fue un habitual en las convocatorias de Gerardo ‘Tata’ Martino y siempre disputó un lugar con Jesús Gallardo, quien al final le ganó el puesto en la banda izquierda.

El mensaje de Gerardo Arteaga (Tomada de Twitter)

¿Una indirecta más para Gerardo ‘Tata’ Martino?

Gerardo ‘Tata’ Martino ha recibido muchos cuestionamientos por su trabajo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Uno de ellos fue el de Luis Chávez, mediocampista que destacó en el Mundial.

El futbolista de los Tuzos del Pachuca criticó que no entendieron su idea en el duelo ante la Selección de Argentina y ahora este tuit de Gerardo Arteaga parece otra indirecta para el timonel argentino.

La gente, en su mayoría, respaldó al zaguero del Genk de Bélgica, y le respondieron que mereció tener oportunidad de mostrarse en la justa mundialista.

Gerardo Tata Martino (Moises Castillo / AP)

Los jugadores que se quedaron sin jugar en el Mundial Qatar 2022

De una lista de 26 elementos que conformó Gerardo ‘Tata’ Martino para el Mundial de Qatar 2022, sólo cinco elementos se quedaron sin participación en el Mundial.

Los dos porteros suplentes, Alfredo Talavera (FC Juárez) y Rodolfo Cota (Club León) no tuvieron participación en la Copa del Mundo.

Los defensores Johan Vásquez (Cremonense) y el ya mencionado Gerardo Arteaga (Genk) de 25 años, otros que se quedaron sin minutos, al igual que el mediocampista Luis Romo (Rayados).

