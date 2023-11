La Selección Mexicana sub 18 encabezada por Ricardo Cariño se encuentra por Marbella, España, donde comenzó con el pie derecho esta gira de preparación al derrotar a Japón

En primer partido amistoso que sostuvo la Selección Mexicana por Marbella donde enfrentó a Japón, la escudra comandada por Ricardo Cariño se alzó con la victoria por la mínima dejando grandes sensaciones.

El marcador final terminó 1-0 con el único gol anotado por Xavier Biscayzacú quien forma parte del futbol uruguayo.

Además de Japón la Selección Mexicana sub 18, tendrá otros dos partidos de preparación donde estarpa enfrentando Rumania e Inglaterra, respectivamente. De hecho estos dos próximos rivales se enfrentaron y el marcador terminó 6-0 a favor de los ingleses.

Xavier Biscayzacú le dio el triunfo a México ante Japón, después de que marcara el único gol del partido. El mediocampista aprovechó un error de la defensa nipona y no perdonó frente al arco.

Todo sucedió cuando Japón intento salir por la banda derecha, sin embargo ante la presión del equipo tricolor, el defensa del combinado nión retrasó la pelota a su portero sin embargó quedó muy corta y fue ahí que Xavier Biscayzacú aprovechó la mala salida del portero para mandar la pelota al fondo de la red y darle el triunfo a México.

¿Quién es Xavier Biscayzacú, el jugador mexicouruguayo?

Xavier Biscayzacú es un futbolista mexicouruguayo, cuenta con la doble nacionalidad gracias a que es hijo de Gustavo Biscayzacú, quien militó por largo tiempo en México por varios clubes de la Liga MX.

Actualmente Xavier Biscayzacú forma parte de la Selección Mexicana sub 18, sin embargo también ha formado parte con Uruguay en la caetgoría Sub 17, sin embargo no hizo su debut en aquella ocasión que fue convocado.

Cuenta con 18 años y milita en el Defensor Sporting de uruguay, donde apenas acumula 3 partidos en la Libertadores Sub- 20 donde suma una asistencia; con el tricolor suma 3 partidos.

Su padre Gustavo Biscayzacú jugo en el futbol mexicano con equipo como el Atlante FC, Club Necaxa y los Tuburones Rojos del Veracruz, siendo el equipo donde más partidos jugó con 81 y con el cual marcó 40 goles.

