Carlos Hermosillo fue el invitado especial de la más reciente emisión del podcast La Capitana, que encabeza Sandra de la Vega, el cual se ha convertido en un espacio en el que figuras del deporte hacen fuertes revelaciones. En esta ocasión, Hermosillo habló sobre un incidente que tuvo con el Chicharito Hernández.

Tras su retiro del futbol profesional, Carlos Hermosillo ha experimentado varios panoramas, entre ellos los medios de comunicación, lo que lo ha llevado a criticar el desempeño de algunos futbolistas, como por ejemplo: Chicharito Hernández.

No es un secreto que la carrera del máximo goleador de la Selección Mexicana ha venido a la baja, sin embargo el hacer notorios sus errores le pasó factura a Carlos Hermosillo.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo sobre el Chicharito Hernández?

Al ser cuestionado sobre la facilidad o dificultad que implica hacerle una critica a un futbolista, como por ejemplo Chicharito Hernández, Carlos Hermosillo mencionó: “Es complicado porque a la hora que tú hablas y críticas a un jugador, te cerraron la puerta. Si le hablas para pedir una entrevista: no”.

Para ejemplificar sus palabras, Carlos Hermosillo habló sobre el caso de Chicharito Hérnandez: “El Chícharo, que siempre hablé muy bien de él, el día que me tocó hablar mal de él, ese día se molestó y no me da entrevistas”, explicó.

A pesar de que sus criticas hacia el Chicharito han traído consecuencias, Hermosillo dejó claro que no le preocupa: “Tampoco me quita el sueño. No me daba entrevistas y un día me lo pusieron y tuvo que ir a fuerzas porque fue por la MLS y estaba haciendo recorrido de prensa y yo estaba con Telemundo”.

“Se sentó ahí, con una cara y yo dije ‘mira mi rey, acá estoy’. Es un tipo muy inteligente, entonces para recortar mi tiempo, me fue alargando las respuestas. Entonces le hice cuatro (preguntas), pero las cuatro que yo quería”, finalizó el ex jugador.

¿Chicharito Hernández estará listo para el inicio del Apertura 2024?

Desde su regreso a la Liga MX con el Club Chivas, Chicharito Hernández ha recibido un sinfín de criticas, y no solo por parte de Carlos Hermosillo.

De momento no es seguro que Chicharito Hernández pueda iniciar el Apertura 2024, ya que ni siquiera realizó el viaje a Zacatecas para disputar con Club Chivas la Copa de la Paz.

De acuerdo con reportes recientes, el delantero mexicano había sufrido una lesión previo al torneo, sin embargo a través de sus historias en Instagram se le vio abordo de un avión.