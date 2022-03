Santiago Solari y su cuerpo técnico siguen registrados en la página oficial de la Liga MX.

Luego del despido de Santiago Solari del Club América, tras los fracasos del Clausura 2022, los fanáticos ya piensan en los técnicos que podrían llegar a dirigir.

Sin embargo, Santiago Solari y Gilberto Adame siguen registrados en la página oficial del Club América.

Además, la directiva no ha hecho oficial la llegada de nadie ni ha hecho un comunicado de las nuevas reestructuraciones.

Cabe recordar, que también se hablaba de la salida de Santiago Baños luego de que la afición no estuviera para nada contenta con su gestión.

Santiago Solari (Foto: Liga MX)

Santiago Solari y su salida de Club América

Club América hizo oficial la salida de Santiago Solari del equipo, luego de fracasar en el Apertura 2021 y hacerlo de la misma forma en el Clausura 2022.

Aunque ya hay varios nombres que están en el radar, entre ellos el de Ricardo La Volpe o incluso Dante Siboldi, la realidad es que no hay nada escrito.

De acuerdo con ESPN, Siboldi no sería una opción pues está cerca de llegar al futbol de Arabia por lo que tendrán que buscar otras opciones.

Por su parte, Matías Almeyda aseguró que “no se vende” a pesar de que su nombre ha sonado para regresar al futbol mexicano.

“Es verdad que siempre sale mi nombre, no sé si está hecho a propósito que salga mi nombre para no ser llamado o por ahí tengo a mucha gente que me quiere y me quiere otra vez en el futbol mexicano”, dijo en conferencia de prensa.

Santiago Baños (Julio Diaz / Julio Diaz)

Santiago Baños y su posible salida del Club América

Santiago Baños, es sin duda una de las figuras más criticadas de Club América pues su gestión ha dejado mucho que desear.

En el Clausura 2022, muchos refuerzos se cayeron de última hora y los fanáticos no dudaron en tundir al directivo, pues le atribuyen el fracaso del equipo a su manejo.