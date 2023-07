La Selección Mexicana ganó la Copa Oro y en sus redes sociales lanzaron un emotivo video para defender a una generación de jugadores que hasta hace unas semanas era un fiasco como equipo, así que las imágenes desataron la ira en redes.

El video de la Selección Mexicana inicia hablando de la generación perdida de futbolistas, calificativo que el narrador atribuye a los “opinólogos”.

El video presume que el Tri está compuesto por muchos medallistas olímpicos.

“No, no es la peor generación de jugadores, son la mayoría de ellos muy buenos. Es la peor selección nacional de la historia, cosa diferente, mucho por culpa de los dirigentes”, responde un usuario de Twitter.

Con mucha humildad reconocemos los errores, aprendemos y nos levantamos. Para nadie ha sido fácil.



Que de la mano de estos 23 GUERREROS (más los que se sumen), inicie una Nueva Era. #MéxicoDeOro pic.twitter.com/8O9Jbde4QQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 17, 2023

Presumen en video a los líderes de la Selección Mexicana

“Una generación sin líderes, dicen algunos”, continúa el video, y los encargados de editar las imágenes pusieron como ejemplos a Sebastián Córdova (que no jugó la Copa Oro) y a Edson Álvarez, como los líderes que tiene la Selección Mexicana.

“Si Estados Unidos llevaba su equipo titular, nos metían 3 en la final otra vez, ya bájenle un poco”, ataca otro molesto fan respecto al triunfalista video de la Selección Mexicana.

En el video se valora el talento de Luis Chávez y los bailes de Orbelín Pineda, además de que muchos de los seleccionados han soportado el linchamiento público por la forma en que juega.

Tampoco faltó Memo Ochoa, a quien defienden en el video argumentando su calidad demostrada en México y Europa.

Y en el colmo del cinismo, dicen en el video que es una generación que quedó atrapada y rebasada por un ambiente tóxico que la hizo perder la fe en sí mismos.

Llaman en video a iniciar juntos una nueva era en la Selección Mexicana

Los 23 valientes , según el video, inician una nueva era en la Selección Mexicana, y piden firmar una tregua para juntos salir del problema, en mensaje directo a los aficionados.

“Juntos nos metimos? Perdón, yo no dije que no llevaran a Santi al Mundial, yo no escogí que Cocca fuera DT, yo no hice fiestas antes del Mundial. Sean más serios”, escribió lleno de ira otro fan en las redes sociales.

“En serio, ¿nueva era con estos mismos guerreros’ Ya quisiera ver algo nuevo, porque hasta ahora sólo han sido desilusiones y fracasos”, advirtió un aficionado más.

“Sacan el pecho como si hubieran goleado a todos los rivales, que apenas pudieron con Panamá, a eso sumamos que USA y Canadá llevaron suplentes. La Copa Oro era su obligación″, sentenció otro seguidor.

