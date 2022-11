Santiago Giménez presumió que se casará con su pareja Fernanda Serrano, así lo dieron a conocer ambos en redes sociales.

En su cuenta de Instagram Santiago Giménez compartió el momento exacto cuando le pidió matrimonio a su novia Fernanda Serrano.

Santiago Giménez, actual jugador del Feyenoord de la Eredivisie, le hizo saber a sus seguidores que se casará pronto.

Fue en su cuenta de Instagram donde el delantero mexicano compartió una serie de fotos del momento de su pedida.

En las imágenes se le observa a Giménez y Serrano en un yate, justo, muestran el momento cuando Santi se arrodilla para hacerle la propuesta , mientras ella (con cara de sorpresa) brinca y terminan con dos fotos demostrando su amor, con un abrazo y beso.

Santiago Giménez dedica emotivo mensaje a su futura esposa

Santiago Giménez compartió que pronto se casará con su novia y ahora comprometida Fernanda Serrano.

Con las fotos que demuestran su amor, el ‘Bebote’ le dedicó unas emotivas palabras para reafirmar lo que siente por ella.

“DIJO QUE SÍÍÍÍÍ”, escribió el ‘Bebote’.

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”, afirmó Santiago.

Santiago Giménez ve el Mundial de Qatar desde casa

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, fue uno de los cinco jugadores que Gerardo Martino decidió no convocar para el Mundial de Qatar 2022, pese al gran momento que vive con su equipo en la Eredivisie e incluso en la Europa League.

Giménez incluso acudió a Girona, donde la Selección Mexicana tuvo su campamento de concentración previo a viajar a tierras mundialistas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok