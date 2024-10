Santiago Giménez ha estado en el ojo del huracán tras su notable desempeño con el Feyenoord, y este verano tuvo la tentadora opción de mudarse a la Premier League con el Nottingham Forest.

Sin embargo, Santiago Giménez decidió quedarse en los Países Bajos con el Feyenoord y rechazar la oportunidad de llegar a la Premier League, una de las ligas más competitivas del mundo.

En una reciente entrevista, el Bebote ha dejado claras sus razones detrás de esta decisión que causó mucha polémica en el verano.

¿Por qué Santiago Giménez prefirió al Feyenoord sobre la Premier League?

Santiago Giménez ha tomado una decisión que ha llamado la atención de muchos: quedarse en el Feyenoord en lugar de dar el salto a la Premier League.

En una reciente entrevista con Fox Sports, el Santiago Giménez compartió sus razones para rechazar la oferta del Nottingham Forest: “Nosotros creíamos que era el momento perfecto para salir después de dos años en Países Bajos”, afirmó.

El joven atacante también subrayó que el interés de otros clubes no le faltó. “Ofertas sobre la mesa hubo dos”, comentó. A pesar de que el Nottingham fue la opción más sonada, Santiago expresó sus dudas y reflexionó sobre lo que significaba realmente este cambio.

Al final, la Champions League jugó un papel crucial en su decisión: “Decidimos quedarnos en Feyenoord primordialmente por la Champions”. Esta competencia europea representa una oportunidad invaluable para cualquier jugador que busque destacar en el escenario internacional.

Además, Giménez no escondió que los últimos seis meses han sido un reto para él. “Lo que a mí me costó y es una realidad fueron los últimos seis meses. No solo la Copa América, sí tuve un bajón de juego y eso fue lo que más afectó”, confesó.

¿Cuándo podría regresar Santiago Giménez con el Feyenoord?

Santiago Giménez, el destacado delantero mexicano del Feyenoord, enfrenta un nuevo desafío tras sufrir una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por un tiempo considerable.

De acuerdo con las proyecciones médicas, se estima que Santiago Giménez no volverá a la acción hasta principios de 2025, lo que significa que su presencia en los próximos partidos será extrañada.

Además, también se mantendrá alejado de la Selección Mexicana por lo menos durante las dos próximas fechas FIFA.