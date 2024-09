Santiago Giménez se ha lesionado del muslo derecho en el juego del Feyenoord vs NAC en la Primera División de los Países Bajos.

El hijo del Chaco tuvo una lesión que lo alejará de las canchas por tres meses debido a que, según el padre de Santiago Giménez, la molestia en el muslo también le afectó el tendón.

El Chaco Giménez, que es comentarista deportivo en una cadena televisiva, reveló que la lesión de su hijo no lo dejó dormir, pues temía que los exámenes que se le realizaron mostraran algo peor.

Sin embargo, los estudios revelaron que la lesión de Santiago Giménez fue en el muslo derecho con una pequeña afectación en el tendón: “Muy parecida a la de Edson Álvarez con la Selección Mexicana”, reveló el Chaco.

Chaco revela que el panorama de Santiago Giménez no pinta bien

Santiago Giménez se ha envuelto en una serie de problemas físicos y mentales tras la lesión, pues el estar 3 meses fuera de las canchas va a provocar que no juegue con la Selección Mexicana, y no se muestre en Champions League.

Esa situación pudiera haberle quitado el sueño al Chaco, quien dijo en el programa para el que es comentarista, que las cosas no van tan bien para su hijo, aunque es positivo.

“El panorama no pinta bien, cuando le hicieron los estudios se vio que afectó el tendón en el bíceps femoral, fue como un chicotazo al momento de frenar en la cancha”…

“Santi me dijo, sentí como que se me durmió la pierna, él tendrá que esperar a que se recupere en Holanda. Mi hijo es muy sereno, me dijo: ‘pá tranquilo, salió esta lesión pero soy joven, me voy a rehabilitar’”, reveló el Chaco.

Santiago Giménez entregaría la titularidad del Tri a Raúl Jiménez

La lesión de Santiago Giménez lo alejará de los próximos partidos del Tri, en los cuales podría perder su lugar al frente de la ofensiva de los nacionales a manos de Raúl Jiménez.

El Lobo de Tepeji viene haciendo goles en la Premier League por lo que seguramente Javier Aguirre lo llamará para el Tri para los juegos amistosos de octubre.