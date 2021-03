Santiago Baños, presidente del América, señaló que la Concachampions no les sirve de nada, por lo que contemplan mandar un equipo alterno.

Santiago Baños, presidente del Club América explotó contra la Concacaf Liga de Campeones, mejor conocido como Concachampions, que otorga un boleto a la Copa Mundial de Clubes, pues considera que no aporta nada al conjunto azulcrema.

En conferencia de prensa, Baños criticó la organización del torneo, el cual aseguró no deja nada económicamente, al contrario, provoca más gastos, por lo que señaló que es probable que el América mande equipos alternos para algunos partidos.

"Concacaf no deja nada y cuesta porque los clubes aportan en viajes, hoteles, vuelos y el premio deportivo la verdad es que no va en relación al torneo. Económicamente no hay nada y no es prioridad y hemos pensado ir a algunos partidos con cuadro alterno. Tenemos presión de ganar y solamente se juntan partidos y arriesgamos a jugadores” Santiago Baños. Presidente Club América

¿Cuándo jugará América en la Concachampions?

El Club América será uno de los cuatro equipos mexicanos que participarán en la Concacaf Liga de Campeones (Concachampions) 2021, pero ¿cuándo exactamente comenzará su actividad en el torneo?

Será el próximo 7 de abril cuando América se mida al Olimpia de Honduras en territorio centroamericano, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 14 de la cancha del Estadio Azteca.

Cabe mencionar que América se encuentra en la parte inferior del cuadro, en donde no se encuentra ninguno de los otros tres equipos mexicanos (Monterrey, León y Cruz Azul) , por lo que es prácticamente una obligación que llegue a la final del torneo.

Concachampions 2021 @LigaBBVAMx

Santiago Baños prefiere la Libertadores a la Concacaf Liga de Campeones

Santiago Baños dejó claro que le gustaría que, en lugar de la Concacaf Liga de Campeones, el Club América y el futbol mexicano regresara a competir en una Copa Libertadores.

“No es secreto y todos queremos volver a Libertadores y lo hemos visto. Es un torneo de otro nivel. Nos encantaría regresar por deportivo y económico. Los premios son atractivos y ayuda. En lo deportivo el auge que tiene Copa Libertadores y enfrentar a Argentina, Brasil o Colombia aumenta la calidad de competencia. Sería extraordinario que a corto plazo podamos regresar y sería benéfico para todos” Santiago Baños. Presidente Club América