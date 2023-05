Samuel García reveló cuándo comenzará la construcción del nuevo estadio del Club Tigres, un día después de que el equipo jugó la final de ida de la Liga MX ante el Club Chivas.

Fue a través de sus redes sociales, donde Samuel García, quien estuvo en el Estadio Universitario junto a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dio a conocer los detalles.

El gobernador de Nuevo León señaló que “la Comisión del Desarrollo Urbano del Congreso que este dictamen es FAVORABLE”, por lo que, si todo sale bien, la construcción empezará en verano .

“Con esto sacaremos mayor provecho a inversiones para el comercio, el turismo y el deporte en Nuevo León, y los Tigres tendrán una nueva casa DE PRIMER MUNDO”, agregó.

Por último, Samuel García aprovechó para mandar un mensaje de ánimo para el Club Tigres, de cara al duelo de vuelta de la gran final del Clausura 2023.

Samuel García sobre el nuevo estadio del Club Tigres

Samuel García ya había prometido nuevo estadio del Club Tigres, si salían campeones

Previo a la final del torneo Clausura 2023, Samuel García, gobernador de Nuevo León y fan recalcitrante del Club Tigres, ya había prometido el nuevo estadio.

Samuel García dijo, antes del partido de ida, que si Club Tigres resulta campeón, la construcción del nuevo estadio comenzaría en el verano.

“Espero que queden campeones y que me enquehaceren y me pongan a jalar aún más de cómo me traen porque si ganan mis Tigres y quedan campeones, no hay vuelta de hoja, esto está amarrado, macizo, en greña, empezamos el estadio este verano, he dicho y lo que digo, lo cumplo”, dijo.

Samuel García invita a todos a ver la final del Club Tigres a la Macroplaza

Samuel García aprovechó el momento del anuncio para, a través de sus historias de Instagram, para invitar a los fans del Club Tigres a presenciar la final en la Macroplaza.

El gobernador de Nuevo León señaló que se instalarán varias pantallas en la Macroplaza de Monterrey, en donde se podrá ver la final del Club Tigres ante Club Chivas.

Samuel García no precisó si estará presente en el evento o si hará el viaje a Jalisco, para presenciar la gran final junto a Enrique Alfaro en un palco del Estadio Akron.

