Roger Federer está a punto de cumplir 40 años y eso se nota en la cancha de tenis, donde ya no ha logrado destacar en los Gran Slam, en esta ocasión en Wimbledon.

Y es que Roger Federer quedó eliminado de Wimbledon en la ronda de cuartos de final, tras caer ante Hubert Hurkacz con parciales de 6-3, 7-6(4) y 6-0.

Federer venía con una gran confianza tras vencer a Lorenzo Sonego, donde consiguió su victoria mil 250 de su carrera; no obstante, tuvo un pésimo partido ante Hurkacz.

La derrota de Roger Federer no sólo fue dolorosa por la manera en que se dio, también por el semblante que mostró el tenista suizo al abandonar la Cancha Central.

Por si eso fuera poco, ‘Su Majestad’ dejó entrever un posible retiro, ya que aceptó que no sabe si volverá a jugar Wimbledon el próximo año.

“Estoy muy contento de hasta donde he llegado y de jugar al nivel al que he estado después de lo que he pasado. Me gustaría jugar de nuevo en Wimbledon, pero a mi edad nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina”

Roger Federer