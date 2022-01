Tunden en redes a Roberto Alvarado por su desempeño tras su primer partido como titular en Club Chivas; los fanáticos no lucen nada contentos con el jugador.

Y es que los fanáticos se quejaron de que el Piojo Alvarado falló varias oportunidades claras de gol. En especual, una al minuto 63, donde quedó de cara al arco pero el balón se fue por encima.

La afición rojiblanca tundió al jugador en redes, pues incluso lo compararon con Uriel Antuna. La gente no le perdonó las fallas pues las expectativas eran muy altas.

“Alvarado tuvo 1 clara frente al marco “hoy no marco diferencia el refuerzo”, escribió un usuario en Twitter.

Club Chivas no pudo concretar su segundo triunfo como localy terminaron empatando contra Querétaro cn un auténtico golazo de Alexis Vega.

Roberto Alvarado (David Leah / David Leah)

Críticas hacia Roberto Alvarado

Roberto Alvarado fue uno de los refuerzos que más expectatvas generaron tanto en la directiva como en los aficionados, proveniente de Cruz Azul llegó con la mejor dispocisión de defender la camiseta rojiblanca.

No obstante, tras su primer partido como titular, no tuvo el desempeño que todos esperaban y las críticas no se hicieron esperar.

“Un chivas sin llegadas sólo Alexis Vega es el que genera fútbol ,ni Alvarado destacó, cuando tú revulsivo es el chino huerta que entro por el piojo te das cuenta lo qué pasó”, escribió un usuario en Twitter.

“Lo mejor que le puede pasar al piojo Alvarado y a cruz azul es que estén juntos otra vez”, se lee en las redes sociales.

Roberto Alvarado celebra gol con Chivas (Twitter )

Roberto Alvarado tras su llegada a Club Chivas

Roberto Alvarado se dijo feliz tras su llegada a Club Chivas, y mencionó que se sentía muy bien al ponerse la playera rojiblanca.

“Se siente chingón, se siente chingón ponerte la camisa de Chivas y como lo dije ayer quiero dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y a los compañeros y que sea un gran torneo” Roberto Alvarado

Uno siempre necesita hacer goles y asistencias, Dios quiera que pueda dárseme hacer muchos goles y asistencias y darle triunfos a nuestra afición”