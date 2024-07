“Rídiculo, vergonzoso, fracaso…” dijo José Ramón Fernández para describir el resultado de la Selección Mexicana tras haber quedado eliminada en la Copa América 2024.

En el programa Futbol Caliente, José Ramón Fernández, dio su opinión sobre el terrible fracaso de la Selección Mexicana ante Ecuador y propuso que se hicieran varios cambios en el futbol mexicano.

La Selección Mexicana empató sin goles lo cual fue el colmo para muchos aficionados que pensaron que sería una victoria fácil ya que Ecuador no era un rival fuerte o eso fue lo que creímos.

Ante esto, muchos pidieron la cabeza de Jaime Lozano y de los jugadores ya que apenas lograron meter un gol en toda la competencia, sin olvidar que fallaron un penal y no pasaron de la fase de grupos.

¿Qué dijo José Ramón Fernández de la Selección Mexicana?

El periodista José Ramón Fernández calificó a la Selección Mexicana como “ridícula y vergonzosa” tras su terrible actuación en la Copa América 2024 y pidió que se hiciera una revolución.

En el programa Futbol Caliente, José Ramón Fernández se mostró muy decepcionado sobre el último partido de la Selección Mexicana ante Ecuador, en el cual dijo que había que hacer algo para cambiar el futbol mexicano.

“Fracaso total y absoluto de la pirámide futbolística, hay que hacer algo, hay que hacer una revolución en el futbol mexicano, de pies a cabeza. No hay selección, no hay jugadores, no hay entrenador, no hay tantas cosas de las cuales fallamos”, dijo José Ramón Fernández.

José Ramón Fernández también señaló que a pesar de que contar con Santi Giménez, Jordi Cortizo, Alexis Vega, Chiquito Sánchez, Uriel Antuna, ninguno pudo anotar un gol en todo el partido.

El mensaje de José Ramón Fernández a Julián Quiñones

José Ramón Fernández le mandó un mensaje a Julián Quiñones, quien en su opinión no tuvo un buen desempeño con la Selección Mexicana en la Copa América 2024.

“México tenía amontonados a todos los delanteros, a Quiñones que como defensa es un desastre. Con todo respeto es un petardo, no puede estar en la Selección Mexicana, choca con todos, no desequilibra a nadie”, declaró José Ramón Fernández.

Luego del petardo que le lanzó José Ramón Fernández a Julián Quiñones, el periodista le deseó buena suerte al delantero en su nuevo equipo, el Al Qadsiah, de Arabia Saudita.