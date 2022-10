Ricardo La Volpe reveló por fin el motivo de su polémica decisión de no llevar a Cuauhtémoc Blanco para el Mundial del 2006 con la Selección Mexicana, a pesar del gran momento futbolístico que vivía.

Ricardo La Volpe platicó con el exfutbolista del Club América, “El Gringo” Castro, sobre uno de los momentos que marcó su carrera como estratega de la Selección Mexicana.

El no llamar a Cuauhtémoc Blanco para el Mundial del 2006 es hasta el día de hoy, una de las controversias más grandes entorno al Tri, sin embargo, el técnico argentino puso fin a los rumores.

“La gente no pregunta y te diré algo que siempre falta preguntar. Hay alguien que ni nombran. Yo llevé al Guille Franco. Si Guille no se recupera, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco ”, confesó.

“Si me preguntas los dos nueves eran Guille y Borgetti, pero al no estar Guille empieza a jugar por potencia Kikín... ¿por qué no fue?, porque tenía al Guille. Los jugadores en su mejor momento explosivo eran Guille y Kikín” finalizó.

Ricardo La Volpe. (Adrian Macias / Mexsport)

Gerardo Martino emula lo hecho por Ricardo La Volpe al no llevar a Chicharito Hernández a Qatar 2022

Gerardo Martino ha emulado lo hecho por Ricardo La Volpe al no llevar a Chicharito para el Mundial de Qatar 2022 sin importar que sea uno de los delanteros en la actualidad.

La decisión que La Volpe tomó en su momento con Cuauhtémoc Blanco no tuvo “repercusiones mayores” en el papel de la escuadra azteca en la Copa del Mundo de 2006.

Sin embargo, Gerardo Martino podría no correr con la misma suerte para el Mundial de Qatar 2022, donde tendrá como rivales a la Selección de Polonia y Argentina en la fase de grupos del torneo.

Gerardo Martino y Chicharito Hernández (Omar Martinez / MEXSPORT)

