México.- Ricardo Ferretti manifestó su desacuerdo en torno a la convocatoria de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana.

Y es que, como Ricardo Ferretti expuso durante una entrevista en ESPN, la Selección Mexicana debe estar integrada sólo por jugadores nacidos en el país .

De ahí que dejara en clara su rechazo a la reciente convocatoria de Rogelio Funes Mori, delantero argentino nacionalizado mexicano .

“En lo personal no estoy de acuerdo (con el llamado de Rogelio Funes Mori) y todos saben mi mentalidad, la selección de un país debe haber para gente nacida en ese país, yo no estoy de acuerdo”

Asimismo, Ricardo Ferretti aseguró que respeta todas y cada una de las decisiones de Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana.

Es por ello que, como dijo, Gerardo Martino debe tener sus razones para dejar fuera a Javier Hernández ( Chicharito ) y llevar a Rogelio Funes Mori.

En la misma entrevista, el Tuca Ferretti aseveró que la Selección Mexicana debe estar dirigida por un técnico nacional, ya que lo contrario refleja cierta inestabilidad.

“El entrenador de la Selección Nacional debe de ser un mexicano y los jugadores de la Selección Mexicana deben ser mexicanos. No tengo nada en contra de nadie, un entrenador extranjero en la selección habla de la inestabilidad de los de ese país. No hay en México entrenadores que tengan una regularidad”

Es por esta forma de pensar que Ricardo Ferretti descartó dirigir a la Selección Mexicana pese a que le ofrecieron un contrato de cuatro años .

“No me ofrecieron un año, me ofrecieron cuatro, pero no quise porque sigo pensando lo que acabo de decir”

Ricardo Ferretti