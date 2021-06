México.- Ricardo Ferretti, nuevo DT del FC Juárez, reveló que en tres años podría retirarse de los banquillos luego de su holgada y exitosa carrera.

Será en tres años cuando el Tuca Ferretti se siente a pensar sobre su futuro, tal como afirmó en una entrevista con diario Récord.

Aunque eso sí, dejó en claro que mientras ello ocurre seguirá trabajando al cien por ciento con el FC Juárez, equipo al que llego para el Apertura 2021.

“Lo que sí te voy a decir es que el día que yo no haga mi trabajo al 100, al día siguiente ya no me presento, esto es lo que yo he pensado. Ahora, uno no es eterno, pero yo si pudiera poner un plazo, te diría que yo quisiera tal vez dirigir unos tres años más, creo, y después de tres años ahí voy a tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no”

Ricardo Ferretti