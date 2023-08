Javier Fernández Franco, narrador colombiano fue blanco de críticas por sus desafortunados comentarios machistas hacia una jugadora durante el Mundial Femenil 2023.

Sin duda alguna, el Mundial Femenil 2023 nos ha regalado momentos llenos de acción, pero también ha evidenciado conductas machistas, como en el caso del narrador Javier Fernández Franco quien hizo un polémico comentario.

En el partido de Alemania vs. Colombia, el comentarista llamó “muñeca” a la futbolista alemana ,Alexandra Popp quien es capitana del equipo, pero no solo eso, sino que le dijo que estaba bonita pero no iba a hacer nada, comentarios que se salieron de lo deportivo y varios calificaron como machista.

“No vas a hacer nada muñeca, hoy. Estás bonita y todo pero lo siento”, exclamó en pleno partido.

Después de eso, los fans lo comenzaron a tundir y aseguraron que su comentario fue una completa falta de respeto y la televisora no debería permitir este tipo de narraciones.

“Lo del señor Javier Fernández es vulgar e irrespetuoso con las deportistas, las mujeres y los televidentes. El señor quiere ser chistoso, pero es misógino. Lo más grave en la transmisión de RCN es que nadie le pide respeto hacia la jugadora. Hasta cuándo este señor”, se lee en Twitter.

Lo de Javier Hernández narrando fútbol femenino es horrendo pic.twitter.com/CI6okATO6J — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) July 31, 2023

Selección de Colombia rompe récord en el Mundial Femenil

La Selección de Colombia venció a la Selección de Alemania en un histórico triunfo que culminó con un marcador de 2-1. Se convirtieron en la segunda selección en la historia de las Copas Mundiales femeninas, en ganarle a Alemania en una fase de grupos.

“La primera fue Suecia, hace 28 años (3-2, el 7 de junio de 1995). Desde aquella derrota hasta la de hoy, las alemanas habían enlazado 20 partidos consecutivos sin perder en fases de grupo de la Copa del Mundo. Durante esa increíble racha a la que hoy puso fin Colombia, la selección alemana había anotado 76 goles y sólo había concedido 11″, escribió Mister Chip.

Los goles fueron de Linda Caicedo y Manuela Vanegas; incluso recibieron felicitaciones de grandes personalidades, como Shakira y Radamel Falcao.

Colombia celebra el triunfo frente a Alemania (Rick Rycroft / AP)

Selección de Colombia y su próximo partido

Ahora, las colombianas quienes se encuentran en un gran momento en la justa mundialista, se enfrentarán a Marruecos el próximo jueves 3 de agosto en el Estadio Rectangular de Perth.

Ambos equipos van por el pase a los octavos de final del Mundial Femenil. El partido comenzará a las 4:00 horas tiempo del centro de México y se podrá ver a través de Vix.

