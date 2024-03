Oswaldo Sánchez fue acusado de ser una de esas vacas sagradas a las que no le gustaba trabajar. El portero mexicano se habría quejado ante la carga de entrenamiento durante su aventura por el futbol profesional.

El calificativo de ‘vacas sagradas’ ha tomado relevancia en los últimos días por el reciente fracaso de la Selección Mexicana y el hecho de que varios jugadores han sido acusados de que no les gusta trabajar, algo que habría confirmado Oswaldo Sánchez, años atrás.

Con 41 años de edad, Oswaldo Sánchez se retiró en 2015 con Santos Laguna. En su última etapa coincidió con el portugués Pedro Caixinha, quien prescindió de él para traer al portero argentino Agustín Marchesín.

Hérculez Gómez, su compañero en aquella etapa por Club Santos, reveló que Oswaldo Sánchez se quejó de la forma de trabajo del entrenador portugués.

¿Qué dijo Hérculez Gómez sobre Oswaldo Sánchez?

De acuerdo a Hérculez Gómez, la llegada de Pedro Caixinha al banquillo de Santos Laguna no cayó bien a algunos jugadores como Oswaldo Sánchez, quien de inmediato se quejó por la carga de trabajo.

“Llegó Pedro Caixinha (a Santos Laguna) y eran tres entrenamientos al día; me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo: ‘así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo’”, reveló Hérculez Gómez, en una emisión de ESPN.

El portero mexicano permaneció dos años bajo el mando de Pedro Caixinha y en 2015 fue relevado por Agustín Marchesín.

Pedro Caixinha es recordado por su estricta forma de trabajar. Al estilo europeo, las sesiones de entrenamientos eran mayores, además el trabajo se extendía hasta ocho horas, pues además de la práctica con balón, incluía sesiones de video, psicología deportiva, gimnasio y otras herramientas para los futbolistas.

Viste lo que dijo Hércules Gómez? pic.twitter.com/G5FO6Ei20l — Itzel (@Itzel_art24) March 27, 2024

Oswaldo Sánchez, una dilatada carrera entre clubes y Selección Mexicana

Desde 1993 hasta 2015, Oswaldo Sánchez jugó en las canchas del futbol mexicano: defendió la camiseta de Atlas, Club América, Chivas y Santos Laguna. A nivel Selección, acudió a tres Copas del Mundo, pero sólo en una fue titular.

Oswaldo Sánchez se consagró campeón del futbol mexicano con Santos Laguna y Chivas. Con los Guerreros conquistó la Liga MX en dos ocasiones (2008 y 2012) y la Copa MX, una (2014); con los tapatíos, levantó el título liguero en 2006.

A nivel Selección Mexicana, conquistó la Copa Oro en un par de ocasiones (1996 y 2003).