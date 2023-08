Las lesiones han sido un obstáculo en el camino de Alexis Vega, quien ha perdido terreno en el Club Chivas y en la Selección Mexicana, situación que parece no tener remedio y le costará la carrera.

Una lesión dejó fuera de acción durante gran parte del Clausura 2023 a Alexis Vega, quien pese a reaparecer en la parte final del torneo, no pudo ayudar al Club Chivas a conseguir el campeonato.

Desde entonces, el nivel de Alexis Vega no ha sido el mismo y la situación con las lesiones ha empeorado, ya que mientras estaba concentrado en la Selección Mexicana se resintió, y se perdió la Copa Oro.

La lesión de Alexis Vega ha mermado su calidad en la cancha

Lo cierto es que las lesiones no dejan en paz a Alexis Vega, y se ha revelado que no es un problema nuevo el que enfrenta y podría costarle incluso la carrera.

Rafael Márquez, ex jugador y actual analista en la cadena Fox Sports, reveló que la lesión de Alexis Vega es similar a la que él padeció y por la que se retiró. “Es una lesión del cartílago en la parte interna, y contra eso ya no hay remedio”, advirtió.

El ex futbolista del Club Pumas y el Club Chivas, agregó no hay forma de regenerar el cartílago, “es desgaste y desgaste, ya no puedes entrenar, hay mucho dolor y mucha inflamación”.

Esta lesión ha mermado las condiciones de Alexis Vega, volviéndolo un jugador más en la cancha. “Repercute en la fuerza y la velocidad, es una lesión muy complicada, que viene arrastrando desde que estaba en Toluca”, señaló en analista.

Pese al difícil panorama que enfrenta Alexis Vega, el comentarista de televisión confía que “ojalá le alcance para que nos siga regalando la calidad que tiene, pero es una lesión muy complicada”.

Alexis Vega pensó en retirarse por culpa de las lesiones

Hace unos días, Alexis Vega reconoció en entrevista con la cadena TUDN, que sabe que el retiro está latente, ya que las molestias en la rodilla pueden acortar su carrera.

“Es complicado porque el torneo pasado viví algo similar, no sabía qué iba a pasar, pero bueno, después me hacen estudios, me sale que estaba desgastado el cartílago, no tanto el golpe, confirmó Alexis Vega sobre su lesión.

Alexis Vega, jugador del Club Chivas aceptó que pensó en el retiro. “Es algo complicado, pero soy fuerte. Sabemos que estas cirugías pueden acortar la carrera de un jugador, estoy tranquilo, contento, estoy sano y aprovechar lo máximo el tiempo que me quede”.

El Club Chivas, actual líder del Apertura 2023, regresa este viernes a la actividad para enfrentar al FC Juárez, como parte de la Jornada 4 del torneo .

