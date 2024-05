La victoria del Club América sobre el CF Pachuca avivó la polémica entorno a este partido, ya que varios aficionados y expertos arremetieron contra el árbitro del encuentro por jugadas como la de Jonathan Dos Santos que pudo ser sancionada como expulsión, sin embargo no fue revisada en el VAR.

De acuerdo con el video compartido por la Comisión de Árbitros, la jugada de Jonathan Dos Santos no ameritaba la tarjeta roja porque “le faltaba fuerza”. Esto desató una ola de críticas, sobre todo porque no se requirió la presencia del árbitro para checar la jugada en el VAR.

Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado que la jugada no fue revisada porque el monitor del VAR que estaba en el terreno de juego no servía y por lo tanto el árbitro central del partido no pudo observar por segunda ocasión la acción de Dos Santos.

Esta no es la primera vez que falla el monitor en un partido de la Liga MX, incluso en algunas ocasiones se ha perdido por completo la comunicación entre el árbitro central y el VAR.

El VAR no sirvió durante el primer tiempo del América vs Pachuca

Durante la más reciente edición de En Caliente, David Medrano afirmó que durante el primer tiempo del partido de vuelta de los cuartos de final entre Club América y CF Pachuca, el VAR no pudo trabajar debido a que el monitor no servía.

“El sábado en el Azteca, el primer tiempo no pudo trabajar el VAR. No sirvió el monitor, por eso el árbitro no fue a ver ni la de Diego (Valdés) ni la de Jonathan (Dos Santos), porque no servía el monitor en la cancha” explicó el David Medrano.

Además, Medrano agregó que ante la situación, el árbitro Víctor Alfonso Cáceres tuvo que tomar decisiones de acuerdo a lo que el VAR le iba diciendo: “El VAR en el monitor le estaba contando al árbitro. El que decide es el VAR, el árbitro no las vio”.

Por último, el comentarista de TV Azteca propuso que si no sirve el monitor del VAR en un partido de la Liga MX, el encuentro no debería de dar inicio hasta que se solucione el problema.

¿Quién será el árbitro en el próximo partido del América?

La Comisión de Árbitros de la Liga MX ha designado a Óscar Mejía García como árbitro central del partido de ida entre el Club América y Club Chivas. Además, en el VAR estará Luis Enrique Santander.

Víctor Alfonso Cáceres, quien fue el árbitro central del Club América vs Pachuca, también estará presente en este primer partido de la serie de semifinales del Clásico Nacional, solo que esta vez lo hará siendo cuarto árbitro.

El partido de ida de las semifinales del Clausura 2024 entre Club Chivas y Club América está programado para el próximo miércoles 15 de mayo a las 20:05 horas.