Parece que Chicharito Hernández tiene un trato especial a sus compañeros en el Club Chivas, lo que contrasta completamente con su idea de ser “líder” del equipo.

Cuando se hizo oficial su llegada a Chivas, y después de la tremenda fiesta para recibirlo, se esperaba que Chicharito de inmediato se incorporara al grupo.

Sin embargo, de acuerdo a ESPN, CH14 no lo estaría haciendo del todo, pues a pesar de que está entrenando por separado para recuperarse al cien de su lesión, tendría horarios especiales.

Pero eso no sería todo, pues además reportaron que Chicharito Hernández casi no está conviviendo con sus compañeros en Chivas, lo cual no sería un buen ejemplo para ellos como se esperaba.

Chicharito Hernández. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Los horarios especiales de Chicharito en Chivas

De acuerdo a ESPN, Chicharito Hernández goza de horarios especiales en el Club Chivas, equipo al que regresa después de más de 10 años.

Según los reportes, CH14 solo iría a Verde Valle en un horario de 8 de la mañana a 12 del día , donde haría trabajo especializado para recuperarse al cien de su lesión.

Mientras que Fernando Gago tiene diferentes horarios de entrenamiento, pues dependiendo la actividad de la semana, cita a los jugadores en la mañana o en la tarde.

Es por eso que Chicharito convive muy poco con sus compañeros, lo cual no es una buena señal después de que dijo que quería ser líder del equipo.

¿Cuándo debutará Chicharito Hernández en Chivas?

Chicharito Hernández ya fue presentado en Chivas, pero aun falta mucho para que haga su debut con el equipo rojiblanco.

De entrada, Javier Hernández está descartado todo el mes de febrero, por lo que sería hasta el mes de marzo que podría jugar con Chivas.

Al menos estaría listo para los tres Clásicos Nacionales que el Club Chivas tendría que jugar en cuestión de días en el mes de marzo.

