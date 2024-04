Kevin Álvarez llegó al Club América tras intensas negociaciones con el Club Pachuca, equipo que lo dejó salir por un aproximado de 188 millones de pesos mexicanos, pero que Igor Lichnovsky y Miguel Layún se dedicaron supuestamente a ‘echarlo’ a perder en el club.

La cantidad que pagó el Club América por Kevin Álvarez fue exorbitante, por lo que las exigencias que hay para el lateral mexicano son muy altas, mismas que no ha cumplido supuestamente por su relación con Igor Lichnovsky y Miguel Layún.

Kevin Álvarez se la ha pasado lesionado con el Club América, un factor que lo ha alejado de las canchas e incluso hizo que no disputará la Final del Apertura 2023 como titular.

Otro de los factores por el cual Kevin Álvarez no ha podido mejorar su desempeño futbolístico es debido a la amistad que tiene con Igor Lichnovsky y Miguel Layún.

Acusan a Igor Lichnovsky y Miguel Layún de acabar con la carrera de Kevin Álvarez

Igor Lichnovsky y Miguel Layún se han encargado de acabar con la carrera de Kevin Álvarez debido a que lo tienen entretenido con las redes sociales, según Aldo Farias.

“Kevin Álvarez es una víctima de Igor Lichnovsky y Miguel Layún, quienes son ‘lìderes’ de un vestidor posiblemente roto en el Club América”, dijo Aldo Farias y agregó:

“La mira de los jugadores del Club América no está fija en el mismo camino, y Kevin Álvarez es la víctima, es joven y ya no es seleccionado nacional, no es ni titular en el América por sus distracciones en la Trisecta”, mencionó Aldo Farias.

Kevin Álvarez ha aparecido más en los podcast junto a Igor Lichnovsky y Miguel Layún que como titular con el Club América, por ello ha sido duramente juzgado por Aldo Farias.

Kevin Álvarez ha dejado de ser del interés de la Selección Mexicana

Kevin Álvarez fue titular con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 en un duelo importantísimo ante Argentina, pero debido a sus constantes distracciones, ha dejado de ser del interés del Tri.

Kevin Álvarez ha estado ausente en las convocatorias de Jaime Lozano en primera instancia por su lesión, pero también por su bajo rendimiento deportivo.

Hay jugadores como Alan Mozo que piden su lugar en la Selección Mexicana, por lo que si se mantiene en el banquillo del América podría perder su lugar para la Copa América 2024.