El Real Madrid venció al Bayern Munich en la ronda de semifinales de la UEFA Champions League, en un partido que quedó marcado por una fuerte polémica arbitral.

Cada que juega el Real Madrid se habla del trabajo de los árbitros, pues muchos consideran que el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League es ayudado.

Esta vez, el reclamo de los aficionados y propios jugadores del Bayern Munich se da en una jugada donde el árbitro asistente señaló fuera de lugar, algo que, según expertos arbitrales, fue una mala decisión.

¿El árbitro ayudó al Real Madrid en la Champions League?

La victoria del Real Madrid sobre el Bayern Munich en la semifinal de la UEFA Champions League habría quedado manchado por una falla arbitral que habría favorecido al equipo merengue.

A los 102 minutos de tiempo corrido, Matthijs de Ligt anotó un gol que mandaba el Real Madrid vs Bayern Munich de la semifinal de la UEFA Champions League a los tiempos extras.

De acuerdo a Juan Guzmán Gasso, periodista deportivo experto en arbitraje, hubo un error de procedimiento en esa jugada, pues se detuvo la acción.

“Al ser una jugada muy apretada, el árbitro asistente no debió levantar su bandera en ese momento. Al verlo, el árbitro central detiene la jugada antes de que De Ligt disparara a gol... Por ello, no podemos hablar un “Gol anulado” técnicamente, pues la jugada ya se había detenido y ya no contaba nada... Todo era extra”, aseguró.

“El árbitro asistente debió esperar a que terminara la jugada, y después levantar su bandera, para que así, fuera posible que la acción se revisara en el VAR y así determinar si existía o no Fuera de Juego”, agregó.

Real Madrid clasificó a la final de la Champions League

Luego de toda la polémica arbitral en el Real Madrid vs Bayern Munich, el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League consiguió su pase a la gran final del torneo.

Aunque el Bayern Munich inició ganando la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League, Joselu anotó un doblete en la parte final del partido para darle la victoria al Real Madrid.

El campeón de LaLiga enfrentará en la gran final del torneo continental al Borussia Dortmund el sábado 1 de junio en el Estadio de Wembley, Inglaterra.