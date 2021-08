Renato Ibarra regresará al América luego de la fuerte polémica; ya está registrado

Este 18 de agosto se dio a conocer por medio de un comunicado oficial que el jugador, Renato Ibarra, regresará al Club América.

Recordemos que en el 2020, Renato Ibarra fue acusado por violencia familiar; por lo que las autoridades del Club América decidieron expulsarlo, debido a que sus acciones no iban acordes a la ética del equipo.

Fue entonces que Renato Ibarra pasó a formar parte del Atlas.

Renato Ibarra (Isaac Ortiz/Mexsport)

Renato Ibarra sustituirá a Leonardo Suárez

Además de la noticia de su regreso, también se reveló que Renato Ibarra sustituirá al jugador Leonardo Suárez, quien actualmente está lesionado .

Por su parte, la LIGA BBVA MX determinó que la sustitución de Leonardo Suárez sí procede, debido a que su lesión está certificada y comprobada por los médicos.

Así como que dicha lesión con su respectiva operación se encuentran dentro del periodo de registro de FIFA, el cual concluye hasta el próximo 22 de septiembre.

Cabe mencionar que, Leonardo Suárez no podrá ser registrado en el Torneo de Apertura 2021.

Publicación de Twitter (@ClubAmerica)

Renato Ibarra regresará al América “No tiene cargos pendientes de resolver y no recibió condena alguna”

Fue por medio de la cuenta oficial de Twitter del Club América que se dio a conocer la sorprendente noticia.

En el comunicado oficial del Club América se puede leer que el equipo se vio en la necesidad de reconfigurar su plantel para este torneo “Grita México Apertura 2021″.

Posteriormente, se explica que Ibarra fue capacitado en materia de equidad de género.

“El jugador ecuatoriano ha solucionado sus problemas familiares (...) Asimismo, ha sido capacitado en materia de equidad de género ante el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas Hacia las Mujeres (CECOVIM) del Gobierno de Jalisco Comunicado

Luego de eso, se indica que el jugador no tiene cargos pendientes por resolver, del mismo modo en que no recibió condena; por lo que el Club América ha decidido no prejuzgar lo que ya se ha solventado.

“Cabe mencionar que Renato Ibarra no tiene cargos pendientes por resolver y no recibió condena alguna. Dado que su familia apoya su reincorporación a las Águilas del América, y luego de un cuidadoso análisis, el Club ha optado por no prejuzgar aquello que la familia y las autoridades han solventado." Comunicado

Finalmente, se aseguró que el América tiene compromiso permanente con la equidad de género; por lo que continuarán las capacitaciones para evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.