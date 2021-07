México.- Renato Ibarra regresó a los entrenamientos del primer equipo del Club América luego de su aventura con el Atlas FC.

Aunque en un primer momento trascendió que Renato Ibarra no tendría cabida en el primer equipo de Club América, esto podría cambiar de cara al Apertura 2021.

Y es que, de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el extremo ecuatoriano contaría con posibilidades de reforzar a las Águilas.

Aunque eso sí, el América deberá liberar una de las plazas de extranjero en aras de darle cabida a Renato Ibarra, quien dejó el Nido tras ser acusado por intento de feminicidio .

Renato Ibarra (Jorge Martinez / Mexsport)

Nicolás Benedetti le daría su lugar a Renato Ibarra

Siguiendo con información de Rubén Rodríguez, el Club América podría darle salida a Nicolás Benedetti a fin de poder inscribir a Renato Ibarra para el Apertura 2021.

Y es que la directiva del Club América no estaría nada contenta con el desempeño de Nicolás Benedetti, quien ha estado más tiempo lesionado que en la cancha .

Es por ello que el colombiano podría dejar su lugar a Renato Ibarra, quien, según rumores, hasta ahora le ha llenado el ojo al cuerpo técnico que encabeza Santiago Solari.

Sin embargo, la idea principal es que el ecuatoriano salga a préstamo o vendido , pues el rescindirle el contrato no es opción debido a lo cuantioso que resultaría.

Ibarra en un partido de América (Mexsport)

Club América sufre con el alto sueldo de Renato Ibarra

Uno de los aspectos que ha impedido que el Club América le encuentre acomodo a Renato Ibarra es su cuantioso sueldo, ya que los equipos interesados no están dispuestos a solventarlo.

Es por ello que Renato Ibarra recibiría una nueva oportunidad en el Club América, del cual fue separado tras ejercer violencia de género contra su esposa Lucely Chalá .