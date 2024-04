Un referente de las Chivas tuvo que salir a aclarar la situación respecto a lo “insoportable” que es el Chicharito Hernández en el vestuario del equipo, según difunden los medios.

Ricardo Marín, referente de la delantera de las Chivas fue entrevistado para un podcast en el que habló sobre el comportamiento del Chicharito Hernández en el camerino.

El referente de las Chivas fue cuestionado sobre los supuestos comportamientos fuera de lugar del Chicharito Hernández con las Chivas, las cuales lo acusan de “insoportable y creído”.

Ricardo Marín dijo que aunque el Chicharito Hernández no tiene muchos minutos, se ha encargado de ‘echarse’ al hombro al equipo para establecer estabilidad mental y emocional en el vestuario.

Ricardo Marín ve al Chicharito Hernández como un referente de Chivas

La llegada del Chicharito Hernández provocó diferentes estados de ánimo en diferentes personajes ajenos al club, pues el hecho de que regresara a Guadalajara el máximo goleador de la Selección Mexicana generó envidias.

Incluso los medios de comunicación se han encargado de difundir el “mal comportamiento” del Chicharito Hernández e incluso se ha dicho que “nadie lo quiere en el vestidor de las Chivas”

Por esta razón Ricardo Marín, que se ha convertido en un referente de Chivas, decidió romper el silencio sobre estos supuestos comportamientos del Chicharito Hernández.

“Es de los que más está en el vestidor, también como que bromea, pero ya para partidos, es de los que está ahí y habla después del juego; la verdad es que es un gran líder”, comentó Ricardo Marín.

¿Chicharito Hernández le ‘robó’ el número ‘14′ a Ricardo Marín?

Ricardo Marín mencionó que el Chicharito Hernández es un tipazo: “me llevo bien, muy bien, trato de aprender de todo lo que hace, en el día a día; me tocó comer con él y es increíble”.

“Chicharito tiene un guante en la cabeza, o sea, me ha tocado de repente hacer trabajos de definición y es una locura”, dijo Ricardo Marín y aclaró el porqué le cedió el jersey del ‘14′ al Chicharito Hernández.

“El ‘14′ lo cedí porque primero se me acercó Fer, este Hierro, me platicó y ya no tuve ningún problema”, aseguró Ricardo Marín.