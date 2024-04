Se acaba de revelar que los equipos de Rayados Monterrey y Club Chivas ya estuvieron hablando sobre un intercambio con dos de sus jugadores, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete.

Rayados Monterrey está pensando en un interesante trueque con Club Chivas pues Jesús Gallardo llegaría con los rojiblancos mientras que Jesús Orozco Chiquete se iría con los regios.

La llegada de Jesús Gallardo al Club Chivas ya había resonado desde el torneo pasado debido a que Rayados de Monterrey fichó a Gerardo Arteaga y se especulaba que Jesús Gallardo no entraría en el esquema del Tano Ortiz.

Sin embargo, el Tano Ortiz ha sabido utilizar a los dos defensores ya que a Jesús Gallardo lo ha colocado como extremo por la sobrecarga de partidos que han tenido esta temporada.

¿Jesús Gallardo se irá a Club Chivas a cambio de Jesús Orozco Chiquete?

De acuerdo con el periodista René Tovar, Rayados Monterrey y Club Chivas tuvieron un reciente acercamiento donde platicaron sus intereses por los jugadores Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete.

Sin embargo, Rayados Monterrey y Club Chivas no han iniciado ninguna negociación formal, pero la idea ya está puesta sobre la mesa y ya abrió la conversación sobre sí estos fichajes podrían llegar a pasar.

“En esa plática nunca se formalizó, nunca se llegó más allá de un comentario, no se ha negociado y hasta el momento, hasta hoy, no han entrado a ninguna negociación. Hay interés pero no hay números en la mesa” dijo René Tovar.

Y es que, el Club Chivas también estaría considerando en traer al Chucky Lozano, del PSV, a cambio de Jesús Orozco Chiquete, aunque tampoco se ha confirmado nada al respecto.

Club Chivas ofrecería a Jesús Orozco Chiquete a cambio de Chucky Lozano

La llegada de Chucky Lozano al Club Chivas sigue manteniendo las expectativas altas ya que recientemente el delantero mexicano dijo que no está cerrado a la idea de regresar a jugar en la Liga MX.

Además, el Club Chivas estaría abierto a intercambiar a su joya, Jesús Orozco Chiquete, para que Chucky Lozano pueda salir del PSV y llegar como refuerzo al Rebaño Sagrado.

El Chiquete Orozco es un futbolista de 22 años que es un referente para las Chivas y para la Selección Mexicana que incluso, Jaime Lozano lo tiene considerado para la Copa América 2024.