Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton y la Selección Mexicana , dijo desconocer qué sucede en el equipo Tticolor, que no recupera el nivel futbolístico.

El atacante Raúl Jiménez, no encuentra la razón por qué los jugadores que militan en Europa, muestran un nivel, y en la Selección Mexicana, no encuentran este.

En declaraciones realizadas para TUDN, el delantero dijo: “No sé qué suceda en ese sentido. Pero hay que estar consciente de que esto sólo mejora con el trabajo”.

Si hay buenos “jugadores”, agregó, “que militan en grandes equipos, eso quiere decir que hay calidad, y que juntos se pueden hacer las cosas bien”.

Espera que en las semanas previas a la Copa del Mundo de Qatar 2022, “el tiempo que estemos juntos, nos sirva para volvernos a acoplar. Hay que ser realistas, no es nada fácil llegar y jugar, con más entrenamientos, las cosas irán mucho mejor”.

Raúl Jiménez se siente fuerte

Raúl Jiménez dice que está consciente que en la Selección Mexicana hace falta subir el nivel de juego, aunque desconoce por qué los futbolistas no actúan igual en sus equipos que en el equipo nacional.

El canterano del Club América , afirma que se encuentra al 100 por ciento, después de aquella lesión sufrida a finales del 2020.

El delantero del Wolverhampton asegura que no fue “difícil regresar. Mi familia fue la que me apoyó siempre y mi decisión fue la misma desde el inicio: Voy a volver porque esto es lo que más quiero en la vida”.

No hubo dramas, “ni discusiones, todos estuvieron de acuerdo conmigo y no hay nada de que juegue con más cuidado o algo así, juego al 100 por ciento y cada vez me siento más cerca de mi mejor nivel”.

Raúl Jiménez (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Raúl Jiménez en la Selección Mexicana

Raúl Jiménez es sin lugar a dudas el delantero titular de la Selección Mexicana bajo al mando de Gerardo Martino.

El atacante debutó en el 2013 , en un juego amistoso contra Dinamarca. A partir de ahí ha jugado 94 partidos y ha marcado 29 tantos.

Los últimos dos goles de Jiménez, con la Selección de futbol de México, han sido de penaltis.

