Rafael Nadal se encuentra “hundido y triste” tras lesión en la costilla; el tenista español será baja de 4 a 6 semanas.

Después de que cayera dramáticamente en Indian Wells, el tenista Rafael Nadal anunció la triste noticia de que está lesionado.

A través de su cuenta de Twitter, el atleta expresó su sentir pues mencionó que jugó con molestia en la final de Indian Wells y la noticia no fue nada alentadora.

“Quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias”, escribió Nadal.

“Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, explicó.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Rafael Nadal: ¿Cuál fue la causa de su lesión?

El tenista, Rafael Nadal explicó que tiene una fisura en la costilla debido al estrés constante al que es sometido y tendrá que alejarse durante alguna semanas.

“Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto”, mencionó.

Por otro lado, dejó claro que no se va a rendir y cuando se recupere trabajará duro para recuperar su nivel.

“Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación”.

Rafael Nadal, el GOAT del Tennis (MARTIN KEEP / AFP)

Rafael Nadal en Indian Wells

Rafael Nadal, rompió su racha de victorias contra Taylor Fritz, tenista que se encuentra en el lugar 20 del ranking ATP.

Tras un duelo que duró más de 2 horas, el agotamiento física de ambos tenistas era mucho, sin embargo el estadounidense, Fritz logró mantenerse firme y vencer a la leyenda española, Rafael Nadal.