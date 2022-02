La Liga MX no tendrá actividad este jueves 17 de febrero, pero si la Selección femenina de futbol de México.

El futbol se tomará un descanso en el Clausura 2022 pero en su lugar el debut de la Selección femenina de futbol de México en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de futbol se llevarán a cabo este jueves.

Las comandadas por Mónica Vergara se enfrentarán a Surinam a las 20: 00 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Monterrey.

Cabe recordar, que Concacaf anuncia a Monterrey como sede del premundial Campeonato Concacaf W que se llevará a cabo en los próximos meses.

El equipo que resulte ganador Campeonato Concacaf W 2022, no solo tendrá su pase al mundial, sino también a los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Tri Femenil (David Leah / David Leah)

Selección femenina de futbol de México rumbo a la Copa de futbol Mundial

La Selección femenina de futbol de México tiene el objetivo de calificar de manera cómoda al Mundial que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda en 2023. En ese sentido, Mónica Vergara ya convoocó a las jugadoras que estarán presentes en los partidos.

En el arco, estará la ex portera de Xolos femenil , Itzel González, quien llegó a la primera división femenina de España, con el Sevilla FC.

Mientras que en lado defensivo convocó a: Rebeca Bernal, Greta Espinoza, Cristina Ferral, Jimena López, Kenti Robles, Karina Rodríguez y Bianca Sierra.

En el medio campo estarán: Stephany Mayor, Jaqueline Ovalle, Maricarmen Reyes, Anika Rodríguez,María Sánchez, mientras que en la delantera apostó por: Alicia Cervantes, Myra Delgadillo, Katty Martínez y Joseline Montoya.

Mónica Vergara (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Selección femenina de futbol de México, las grandes ausentes

No obstante, Charlyn Corral, quien actualmente ha anotado varios goles con Club Pachuca no estará presente pues la estratega no ha tenido contacto con ella.

Asimismo, una de las mejores jugadoras, Alison González tampoco estará pues sigue recuperándose de la lesión que sufrió.