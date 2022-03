La Liga MX Femenil tendrá un total de 4 duelos que darán inicio a partir de las 16:00 horas tiempo del centro de México.

Club Toluca se enfrentará a Querétaro FC, equipo que se vio afectado por lo sucedido en el Estadio Corregidora.

A las 16:00 horas comenzará en enfrentamiento, aunque al Club Toluca no le ha ido del todo bien, pues se ubica en la posición número 13 de la tabla, mientras que Querétaro FC milita en el octavo.

El siguiente duelo será entre Club Pachuca y Mazatlán FC a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Cabe recordar, que Club Pachuca tiene a su goleadora estrella Charlyn Corral y militan en el quinto puesto en lo que va del torneo.

Nailea Vidrio, jugadora del Club León (Isaac Ortiz / Mexsport)

Club León vs Club Chivas femenil

Club León femenil se medirá ante las del Rebaño a las 21:00 horas . Las rojiblancas militan en la tercera posición de la tabla.

Asimismo, Club Chivas femenil se llevó el Clásico femenil en el Estadio Azteca con un espectacular doblete de Alicia Cervantes.

El último partido será entre Club Tijuana vs Club Necaxa a las 21:00 oras, ambos equipos no an tenido un buen torneo y saben que tendrán sumar unidades para escalar posiciones en la tabla de cocientes,

Jugadoras del León Femenil (JONATHAN DUENAS / Mexsport)

Club León: Jugadoras denuncian acoso

Nailea Vidrio, jugdora de Club León femenil denunció acoso en el partido de la Concachampions en el que La Fiera se enfrentó a Seattle Sounders.

La jugadora Nailea Vidrio mencionó que un fan había acosado a su amiga y compañera de equipo, Selena Castillo mientras veían el partido de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Además, luego de que denunciara eso a través de sus redes sociales recibió amenzas de muerte y el Club León se pronunció en contra de eso y respaldó totalmente a la jugadora.