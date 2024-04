Las polémicas en el partido de Rayados e Inter Miami no dejan de salir, como la que contó Nicolás Sánchez que fue víctima de violencia de parte de Lionel Messi.

Así como se lee, Lionel Messi le puso el puño en la cara a Nicolás Sánchez después del partido entre Rayados e Inter Miami.

Así lo relató el auxiliar técnico de Monterrey: “Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque lo habría hecho, me tuvo a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción más que pegarme”

¿Por qué Lionel Messi casi le pega a Nicolás Sánchez?

Nicolás Sánchez no solo hizo enojar a Lionel Messi, también al Tata Martino, pero todo empezó cuando se encontraron en los vestidores.

Nico Sánchez le quiso pedir una foto a Lionel Messi, y el jugador del Inter Miami estaba muy caliente por el arbitraje, por lo que mejor se puso a reclamarles al cuerpo arbitral junto con el Tata Martino.

Después el auxiliar de Rayados soltó el comentario: “si nosotros hacemos eso, nos echan a todos, ¿para qué?

Esas palabras hicieron que Messi y Martino se volcaran contra Nico Sánchez, y fue en ese momento que el exbarcelona le puso el puño en la cara, buscando una reacción de Nico Sánchez.

😱🚨 "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami... ¡con Lionel Messi y Tata Martino! 😳



❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'#FSRadioMX pic.twitter.com/tZqViXtkgv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 5, 2024

¿Quién es Nicolás Sánchez?

Nicolás Sánchez es un exjugador argentino que vistió la playera de Rayados y ahora es parte del cuerpo técnico del Tano Ortiz.

Sus inicios en el futbol de Nicolás Sánchez empezaron en River Plate, luego en Godoy Cruz y continuó en Racing.

Pero su mejor momento como futbolista lo vivió en Monterrey, fue doble campeón de la extinta Copa MX y una vez de la Liga MX, además levantó el trofeo de la Concachampions dos veces, en las dos fue pieza clave de su equipo.

En 2022 se incorporó a la directiva de los Rayados y ahora es auxiliar técnico.