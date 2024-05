Fran Pérez Lázaro ya forma parte del organigrama de Chivas y ante la salida de Fernando Hierro apunta a tomar la dirección deportiva, pero… ¿Quién es el español que tomaría el importante cargo?

Ante la salida de Fernando Hierro, la directiva de Chivas encontró a su reemplazo en casa, se trata de Fran Pérez Lázaro, quien hasta hoy se desempeña como director de formación profesional del Club Deportivo Guadalajara.

Fran Pérez Lázaro llegó en 2022 para formar parte del equipo de Fernando Hierro en Chivas. Éste último se marchará rumbo a Arabia Saudita, pero el madrileño se quedará en Guadalajara y apunta a asumir el cargo de director deportivo.

Pérez Lázaro tiene amplia experiencia en el futbol europeo y Chivas de la Liga MX no fue el primer proyecto en el que coincidió con Hierro, por lo que la metodología será similar a la que se ha implementado hasta el momento.

¿Quién es Fran Pérez Lázaro, el posible director deportivo de Chivas?

Fran Pérez Lázaro es director de formación profesional de 36 años de edad, quien irrumpió en Club Chivas de la mano de Fernando Hierro.

Fran Pérez Lázaro trabajó con Fernando Hierro en el proyecto de la Selección de España. Tiene una gran formación, con las licencias UEFA y un doctorado en Ciencias del Deporte.

Además de la Selección de España, ha trabajado en la Real Federación Española de Futbol y en el Deportivo Alavés, etapa en la que fungió como directivo de la academia.

En 2022 fue presentado como parte del equipo de Fernando Hierro en Chivas. Ha ocupado el cargo de director de formación profesional y se ha encargado de las fuerzas básicas.

“24 viajes, cuatro debuts en el primer equipo, campeones Sub 18, clasificación directa a Liguilla y Concachampions”, fue el mensaje de Fran Pérez Lázaro tras un Clausura 2024 muy movido para Chivas.

¿Qué ha logrado Fran Pérez Lázaro en las fuerzas básicas de Chivas?

Fran Pérez Lázaro ha impulsado las fuerzas básicas de Chivas. Con él en la dirección de formación profesional, Tapatío conquistó el título en la Liga Expansión MX en 2023.

Además, Chivas fue campeón en las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 23. Estas son las credenciales del joven, pero experimentado Fran Pérez Lázaro.

De no asumir el cargo de director deportivo, se espera que Fran Pérez Lázaro se mantenga en la estructura de Chivas, pues al menos en fuerzas básicas ha dejado títulos.