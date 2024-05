No hubo tiempo de conferencias ni de eventos; a través de un video, Fernando Hierro se despidió de la afición y agradeció a Chivas tras un año y medio en la dirección deportiva.

“Ha sido un honor unirme a esta familia, a este club. Ha sido un honor estar este año y medio”, comenzó Fernando Hierro en el video publicado en las redes sociales de Club Chivas.

“Cariño y sentido de pertenencia”, fueron las palabras que acompañaron el discurso de Fernando Hierro y que causaron la reacción negativa de la afición rojiblanca.

“Pertenecer a una institución como Chivas con su seña de identidad de jugar sólo con mexicanos, a mí realmente me ha llenado muchísimo, creo que es una experiencia maravillosa”, apuntó el directivo español y hasta recordó que su hijo Nicolás nació en Guadalajara.

¿Cuál fue la reacción de la afición de Chivas ante la despedida de Fernando Hierro?

La despedida de Fernando Hierro en la que se esperaban mensajes de agradecimiento se llenó de quejas y burlas a la gestión del español en la dirección deportiva de Chivas.

“¿Gracias? 0 títulos = Fracaso. Hay que comenzar a ser más exigentes”, se lee en uno de los mensajes de la afición de Chivas como respuesta al video de despedida de Fernando Hierro.

“Nadie duda de su buena gestión, pero hay que hacer Campeón a este equipo, no irse sin dejarle nada a la institución. Si se hubiera ganado aquel título frente a Tigres, tendría el eterno agradecimiento de más de 40 millones”, expresó otro aficionado de Chivas.

“Qué decepción que se vaya por dinero y deje botado el proyecto”, fue otro de los comentarios de los chivahermanos en referencia a los millones del Al Nassr que sedujeron al directivo español para dejar la dirección deportiva de Club Deportivo Guadalajara.

Los mensajes de la afición de Chivas a Fernando Hierro. (Captura de pantalla.)

Los números de Fernando Hierro en Chivas

Fernando Hierro aseguró que se va de Chivas, pero deja una “base sólida”. El director deportivo español fue testigo de los títulos de Tapatío (Liga Expansión y Campeón de Campeones en 2023) y los campeonatos de las categorías menores Sub 23, Sub 18 y Sub 16.

El primer equipo no logró ningún título, algo que le ha reclamado la afición de Chivas. Sin embargo, Hierro destacó las tres clasificaciones directas a Liguilla.

Con Hierro en la dirección técnica, Chivas regresó a la fiesta grande como protagonista, incluso acarició el título de Liga MX en el Clausura 2023, pero cayó en la final ante Club Tigres.