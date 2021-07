México.- Una de las deportistas mexicanas a seguir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es Aída Román, quien participará en tiro con arco.

Y es que Aída Román, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, es prospecto a traerse una presea en la presente edición.

Aída Román Arroyo nació el 21 de mayo de 1988 en la Ciudad de México. A los 11 años comenzó a practicar tiro con arco recurvo.

Cabe señalar que, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Aída Román cumplirá su cuarta participación en una contienda de esta índole.

Pues antes participó en Pekín 2008 , donde no pudo pasar a la fase que entrega medallas. Sin embargo, en Londres 2012 se reivindicó con la plata, pero en Río 2016 de nuevo se quedó en ronda preliminar.

Debido a su experiencia y palmarés, Aída Román es una de las deportistas que son prospectos de medalla para la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Aída Román, de 33 años , no sólo entrará en acción de manera individual, ya que en Tokio 2021 también formará parte del equipo mexicano.

De modo que la citada atleta sueña con colgarse una medalla en lo individual y de igual modo en equipo, el cual estará conformado por Alejandra Valencia y Ana Laura Vázquez.

“Siempre he querido y siempre he soñado en una medalla por equipos y no se ha cumplido, espero que esta vez se pueda cumplir. Individualmente es un gran reto, hay mucho nivel, traemos mucho nivel y cualquiera de las tres puede estar en una Final Olímpica, sí o sí el equipo ha estado tirando muy fuerte”

Aída Román