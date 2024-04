El duelo Querétaro vs Pumas es parte de la doble cartelera que se vivirá el viernes 26 de abril, donde en juego estará una mejor posición para el torneo play-in y quizá un boleto directo a Liguilla de la Liga MX.

Querétaro y Pumas llegan en momentos diferentes a este partidos, pues los Gallos Blancos sufrieron una dolorosa derrota ante Chivas, mientras que los de la UNAM derrotaron al América.

Este partido Querétaro vs Pumas será prácticamente un partido de Liguilla, pues el ganador estará asegurando su boleto a la postemporada, mientras que el perdedor incluso hasta podría quedarse sin nada.

Pumas en un partido de Liga (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Querétaro vs Pumas, un duelo de Liguilla adelantado

El partido Querétaro vs Pumas del viernes 26 de abril será prácticamente uno de Liguilla, por lo que está en juego para ambos equipos.

Pumas ocupa el noveno lugar de la tabla general con 26 puntos, mientras que Querétaro es décimo con 23 unidades; los Gallos Blancos son los más necesitados.

Y es que si el cuadro de Querétaro no gana el partido, corre el riesgo de que el Club León le quite el último boleto para el play in, siempre y cuando La Fiera derrota al FC Juárez.

Para Pumas el escenario es distinto, pues buscan la victoria para tratar de buscar un lugar directo a Liguilla, aunque para eso necesitan de al menos otros dos o tres resultados.

La victoria para el equipo de la UNAM también es vital para subir escalones y asegurar el partido de play in en el Estadio Olímpico Universitario, donde se hacen muy fuertes.

Querétaro vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX en vivo?

Será el viernes 26 de abril cuando se lleve a cabo el juego Querétaro vs Pumas, como parte de la Jornada 17 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

La sede será el histórico Estadio de La Corregidora, donde las acciones están pactadas para comenzar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.