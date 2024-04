En un resultado que pocos esperaban, Pumas derrotó al América en el Clásico Capitalino, por lo que el Tuca Ferretti aprovechó para burlarse de Álvaro Morales en pleno programa.

Tuca Ferretti no dejó pasar la oportunidad para cobrarle una de tantas a Álvaro Morales, quien no tuvo empachó en asegurar que América destrozaría a Pumas en el Clásico Capitalino.

Sin embargo, esta vez El Brujo no acertó su predicción, por lo que el histórico director técnico del futbol mexicano le dijo de todo en la emisión matutina del lunes 22 de abril de Futbol Picante.

Así fue la burla del Tuca Ferretti contra Álvaro Morales por la victoria de Pumas contra América

Tuca Ferretti se burló de Álvaro Morales por su equivocado pronóstico para el Clásico Capitalino entre América y Pumas y hasta le llevó unas gotas para sus ojos por tanto llorar.

“Te veo tus ojitos un poco así (rojos). Te traigo unas gotitas para que no se les vean los ojos tan rojos de tanto llorar, a ti y a los americanistas”, le dijo el Tuca Ferretti a Álvaro Morales.

“Quiero decirles una cosa a los cachuncitos, ustedes no derrotaron al América, porque ustedes que son una mentira histórica del futbol mexicano no tenían capacidad para hacerlo. Ustedes no derrotan al América sino el árbitro Fernando Guerrero”, respondió Álvaro Morales.

Pero la discusión no terminó ahí, pues el ex director técnico de Tigres le dijo llorón al comentarista por quejarse del polémico arbitraje de Fernando Guerrero en el Clásico Capitalino.

Tuca Ferretti le dice llorón a Álvaro Morales por quejarse del arbitraje en el Pumas vs América

Luego que Álvaro Morales justificara la derrota del América contra por las supuestas fallas arbitrales de Fernando Guerrero, Tuca Ferretti le dijo lloró al Brujo.

“Aparte no me dio tiempo de pasar a la farmacia para comparar una pomada para el ardor de piel… no influyó el arbitraje, no seas chillón, acepten que perdieron. Chillones, chillones, siempre andas chingue y chingue y ahora acepta, deja de ser chillón” le dijo el Tuca Ferretti a Álvaro Morales.

“No estoy chillando… ¿Me ve las lágrimas?, respondió El Brujo. Luego de esto, el debate se extendió y todos los panelistas estuvieron en contra el autodenominado Top de la Industria.