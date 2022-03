Gabriel Solares, presidente del Querétaro FC, señaló que hubo más de 600 elementos de seguridad en el estadio, durante el juego contra el Atlas FC, pero falló la forma en llevar a cabo el operativo.

Gabriel Solares, presidente del Querétaro Futbol Club, acusa a que la organización del operativo de seguridad, fue lo que falló en el juego contra el Atlas Futbol Club.

El directivo aseguró que había hasta 600 elementos para mantener el orden en el Estadio La Corregidora, pero obviamente, “todo esto fue rebasado por la mala organización, no por la cantidad de personas que estuvieron presentes”.

Querétaro FC vs Atlas FC: ¿Cuántos elementos de seguridad hubo?

El presidente del Querétaro FC, Gabriel Solares, dio el número de elementos de seguridad que se hicieron presentes en el duelo contra Atlas, FC, que no terminó por la gresca general entre barras de ambos equipos.

358 de seguridad privada.

150 policías municipales.

105 de control de acceso.

100 policía estatales.

Ante esto, Solares indicó que: “Se cumplió con lo señalado en el operativo, había más de 600 elementos, pero el operativo no se desarrolló en forma ordenada, no fue correcto, pero no fue por el número de elementos”.

Querétaro FC investigará a empresa de seguridad privada

Gabriel Solares, presidente del Querétaro FC, indicó que le pedirá explicaciones a la empresa de Seguridad privada “Grupo Elite”, por no actuar como debía estar previsto en los incidentes violentos efectuados en el estadio La Corregidora el pasado sábado.

“Se estudia el funcionamiento que tuvo. Es una empresa que lleva muchos años de trabajar en el estadio y en otros eventos en la ciudad. Cuenta con certificados, pero tenemos que evaluar cada uno de sus movimientos y si es necesario, presentar denuncia”.

El Querétaro FC, romperá con los grupos de animación

Confirmó Gabriel Solares, presidente del Querétaro FC, que desde este momento, romper cualquiera relación que pudiera existir con los grupos de animación del equipo.

“Es una prioridad absoluta concluir con toda relación con todo tipo de barra o grupo de animación. Teníamos una relación con la Barra de Querétaro, son alrededor de 3500 personas, pero no les regalamos boletos”.