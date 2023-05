La humillación sufrida ante Club Chivas en las semifinales del Clausura 2023 trajo como consecuencia que varios fans del Club América comenzaran con la quema de playeras.

Pese a que el Club América iba ganando la eliminatoria por marcador de 0-1, el Club Chivas supo venir de atrás y, con la complacencia de las Águilas, revirtió el marcador adverso para avanzar a la final.

Es por ello que los fans del América comenzaron a quemar sus playeras debido a la frustración ocasionada por una nueva derrota en Liguilla.

Cabe señalar que las Águilas no son campeonas desde el 2019 , de modo que ya casi se cumplen cinco años sin que los emplumados destejen una victoria de esa índole.

Videos evidencian quema de playeras del Club América

En un video difundido en redes sociales se observa a unos fans del Club América echarle gasolina a sus playeras y acto seguido prenderles fuego.

“Ya a chingar a su madre, no más, no más humillaciones, no más corajes”, dicen los aficionados del Club América presos por frustración de haber caído en semifinales ante el odiado rival.

Aunque todo parecía indicar que el Club América calificaría a la final, el Club Chivas ganó las semifinales por marcador de 1-3 en el Estadio Azteca , 2-3 en la pizarra global.

Es por ello que la afición de las Águilas quedó muy dolida, pues ya se veían yendo por la estrella 14 en la final ante Club Tigres, pero ahora seré el Club Chivas el que dispute la final.

Club Chivas alcanzaría al Club América en títulos

Lo peor para el Club América puede estar por venir. Y es que no solo tendría el dolor de haber sido eliminado en semifinales, sino que Club Chivas podría alcanzarle en títulos .

En estos momentos, Club América tiene 13 títulos ganados por 12 del Club Chivas, por ende, los rojiblancos volverían a ser los máximos ganadores de Liga MX junto a los emplumados.

Es así que el Rebaño Sagrado está en la antesala de un campeonato histórico, el cual le devolvería a ese sitio de honor que tanto tiempo ocupó siendo el más ganador del futbol mexicano.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok